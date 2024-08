Lõuna-Venemaal võtsid vangid vanglatöötajad pantvangi

"Süüdimõistetud võtsid karistusasutuse (IK-19) töötajad pantvangi. Praegu rakendatakse meetmeid pantvangide vabastamiseks. On kannatanuid," ütles föderaalne vanglaamet reedeses avalduses.

Venemaa juurdluskomitee teatel on pantvangide võtmisega seotud mitu vangi. Vene sotsiaalmeedias avaldatud videotel on näha nelja vangivalvuri kinnivõtmist. Mõned neist on verised.

Vanglakoloonia IK-19 asub Moskvast 850 kilomeetrit lõunas Surovikino linnas. Vahejuhtum leidis aset vangla distsiplinaarkomisjoni koosoleku ajal, ütles vanglaamet.

Volgogradi kuberner Andrei Botšarov ütles, et neli vanglatöötajat viidi rünanku tagajärjel haiglasse.

"Loodi operatiivstaap pantvangide vabastamise töö koordineerimiseks. Korrakaitse- ja julgeolekuagentuurid viivad läbi operatiivtegevust. Tsiviilelanikkonnale ohtu ei ole," lisas ta.

Vene president Vladimir Putin ütles, et olukorda arutatakse reedel julgeolekunõukogu regulaarsel istungil.

Juunis võtsid äärmusrühmitusega Islamiriik (IS) seotud vangid Lõuna-Venemaal Rostovi oblastis valvurid pantvangi. Eriüksustel õnnestus mitu tundi kestnud vastasseisu järel pantvangivõtjad tappa ja valvurid vabastada.

Ametnikud ei ole reedese juhtumi kohta rohkem midagi öelnud, nii ei ole teada, kes on pantvangivõtjad ja mida nad nõuavad.

Kuberner Botšarov ei öelnud, kes pantvangivõtjad on, kuid vihjas, et tegemist ei ole Vene kodanikega. "Kõik inimesed meie territooriumil on kohustatud austama ja täitma Vene seadusi. Me ei luba kellelgi püüda etnilist vaenu õhutada," ütles ta.

Vangid avaldasid jõhkra video, millel paistavad vanglatöötajate verised kehad. Hääl kaadri taga deklareerib rühmituse seotust IS-iga.

SHOT-i andmetel saabusid 1230 vangiga kolooniasse eriüksuslased. Koloonia sissepääsud on tõkestatud.

Volgogradi koloonia juhtkonna pantvangi võtnud vangid nõuavad kaht miljonit dollarit ja helikopterit, väidavad Mashi ja SHOT-i allikad. Hetkel on teateid vähemalt ühest hukkunust ja kahest pantvangist.