Sõja 1564 päev: Ukraina korraldas Venemaale ulatusliku droonirünnaku

Ukraina korraldas ööl vastu laupäeva Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka Krasnodari Krais asuvat Ust-Labinski naftahoidlat ja Kroonlinna mereväebaasi. Ukraina droonide tõttu suleti Peterburi Pulkovo, Sotši ja mitmed teised lennujaamad.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 6. juunil kell 22.33:

- Ukraina ründas droonidega Moskvat, Peterburit ja Kroonlinna;

- Ukraina tabas Ust-Labinski naftahoidlat;

- Venemaa õhutõrje elimineeris 13 tunniga 339 Ukraina drooni;

- Ukraina asepeaminister: Vene väed ründasid Ukraina vetes tsiviillaevu;

- Žaporižžja tuumajaamas taastati elektrivarustus;

- Luhanski oblastis peatati maanteedel bussiliiklus;

- Venemaa droonirünnakutes hukkus 15 tsiviilisikut;

- Sõbiha: venelasi ei luba me Ukrainasse isegi pärast sõda;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1380 sõdurit.

Ukraina ründas droonidega Moskvat, Peterburit ja Kroonlinna

Ööl vastu laupäeva tabasid Ukraina lahingdroonid mitmeid Venemaa piirkondi, sealhulgas Moskvat. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas reede õhtul ja öösel vähemalt 18 droonist, mis tema sõnul Venemaa pealinnale lähenedes alla tulistati, kirjutas BBC.

Teadete kohaselt viis Ukraina sõjavägi läbi ulatuslikud rünnakud ka Peterburile ja sellele lähedal asuvale Kroonlinnale, vahendas The Kyiv Independent.

Kohalikud elanikud teatasid suitsupilvede tõusmisest Kronstadti mereväetehase piirkonnas. Tegemist on Vene mereväe laevatehasega, mis asub ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel Peterburist, vahendavad Vene Telegrami kanalid.

Vene riiklik uudisteagentuur Tass teatas, et Kronstadt on sisenemiseks ja väljumiseks suletud.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas, et oblasti kohal on juba alla tulistatud 141 lahingdrooni. Kuberner teatab, et droonirünnakud jätkuvad.

Tema sõnul loodi ajutine operatiivstaap seoses olukorraga Lomonosovi rajoonis.

Väljaanne Astra (Venemaal registreeritud kui välisagent) analüüsis Lomonosovi rajoonist avaldatud fotosid ja videoid ning viitab, et rünnaku sihtmärgiks võis olla Mere Termotehnika Teadusinstituut, mis tegeleb mereväe jaoks mõeldud kaugmaa termotorpedode arendamisega.

Ukraina ja Venemaa Telegrami kanalid avaldavad kaadreid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonna kohal Peterburis.

Peterburi linnapea (ametlikult kuberner) Aleksander Beglov teatas oma Telegrami kanalil, et 6. juuni hommikul tabas Peterburi ulatuslik mehitamata sõjaväesõidukite rünnak. Ta kutsus linnaelanikke üles püsima oma kodudes ja mitte õue minema ning hoiatas, et linnas on võimalikud mobiilse interneti katkestused.

Väljaanne ASTRA teatab, et rünnaku sihtmärgiks võisid olla Kronstadtis asuv mereväe kadetikorpus, Peterhofi naftabaas ning Lomonosovis asuv Mere Termotehnika Teadusinstituut.

Sellele teabele ei ole teistest allikatest kinnitust ning samuti puuduvad ametlikud kommentaarid võimaliku kahju või sihtmärkide kohta.

Telegrami kanalites avaldatud videote kohaselt puhkes Tula oblastis Uzlovaja linnas pärast droonirünnakut tulekahju. Astra kanal teatab, et lõhkelaeng maandus elamurajooni lähedale.

Reedel teatas Tula oblasti kuberner Dmitri Miljajev, et õhutõrjeväed on päeva jooksul hävitanud 28 Ukraina drooni. Ta lisas, et ohvreid ei olnud. Lisaks on Stavropoli ja Volgogradi oblasti võimud hoiatanud droonirünnakute ohu eest. Rosaviatsija teatas Jaroslavli, Nižni Novgorodi ja Pihkva lennujaamade sulgemisest.

Sotši linnas anti välja õhurünnakuhoiatus, teatas linnapea Andrei Prošunin. Kohalikud elanikud postitasid sotsiaalmeediasse videoid, kus on kuulda õhutõrjesüsteemide tööd.

Rosaviatsia teatas Sotši lennujaama ja Peterburis asuva Pulkovo lennujaama sulgemisest.

Sotsiaalmeedia kanalid kirjutavad ka Tjumenis asuva Antipinski naftarafineerimistehase suurpõlengust.

Venemaa õhutõrje elimineeris 13 tunniga 339 Ukraina drooni

Venemaa kaitseministeerium teatas laupäeva hilisõhtul, et õhutõrje elimineeris laupäeval 13-tunnise perioodi jooksul 339 Ukraina drooni.

Kaitseministeeriumi teatel elimineeriti droone 13 oblastis, lisaks aladel Musta mere kohal alates hommikul kella seitsmest kuni õhtu kella kaheksani.

Ukraina asepeaminister: Vene väed ründasid Ukraina vetes tsiviillaevu

Vene väed ründasid Ukraina vetes kaht tsiviilkasutuses päästelaeva, ütles Ukraina asepeaminister Dmõtro Kuleba. Rünnakus said inimesed vigastada.

"Vaenlane sooritas rünnaku kahele merepäästeteenistuse laevale, mis olid humanitaarmissioonil Ukraina merekoridoris," teatas Kuleba sotsiaalmeedias, viidates koridorile Musteas meres, kust pääseb Rumeenia sadamatesse.

"Kahjuks on vigastatuid. Ukraina merevägi tegeleb praegu evakueerimisega," lisas Kuleba.

Ukraina tabas Ust-Labinski naftahoidlat

Krasnodari oblastis asuva Ust-Labinski linna administratsioon kinnitas, et Ukraina droonirünnak põhjustas seal asuvas naftahoidlas tulekahju.

Rajooni võimude Telegrami kanal teatas, et tulekahju sai alguse Poltava naftahoidla territooriumil.

"Esialgsetel andmetel ohvreid pole. Tulekahju hõlmab umbes 5000 ruutmeetri suurust ala," kirjutas administratsioon.

Naftahoidla põlengust teatasid varem mitmed Telegrami videod, mis näitasid naftahoidla kohal suurt suitsusammast.

Kohalikud elanikud kirjutasid kohalikes avalikes gruppides, et nad kuulsid mitut plahvatust.

Ust-Labinskis on mitu naftarajatist, sealhulgas Yugnefteprodukt LLC naftahoidla ja Poltava naftahoidla.

Teadete kohaselt puhkes tulekahju ka okupeeritud Mariupoli sadamataristus. Sotsiaalmeedias avaldatud videotes on näha sadama kohalt tõusmas paksu musta suitsu. Rünnaku täpne sihtmärk ei olnud esialgu selge.

Samal ajal jätkusid Ukraina droonirünnakud teistes piirkondades.

Žaporižžja tuumajaamas taastati elektrivarustus

Okupeeritud Zaporižzja tuumajaama juhatus ütles laupäevale, et tuumajaama elektriga varustav ühendus on taastatud ning tuumajaama süsteemid ning varustus töötavad tavapäraselt.

Et elektriühendus parandada, vahendas rahvusvaheline aatomienergiaagentuur vaherahu sõlmimist ning vaherahu kuulutati välja reedel.

Zaporižžja on Euroopa suurim tuumajaam.

Zelenski kinnitas Ukraina droonirünnakut Peterburi ja Ust-Labinski naftabaasi vastu

"Öösel läbisid meie droonid umbes 1000 kilomeetrit Peterburini – vaenlase mereväe arsenalide ja Kronstadti baasi suunas," kirjutas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Lisaks ütles ta, et Ukraina droonid läbisid umbes 500 kilomeetrise territooriumi Krasnodari piirkonda ning tabasid naftabaasi.

Krasnodari krai hädaolukordade keskus teatas pärast droonirünnakut tulekahjust Ust-Labinski naftabaasis.

Luhanski oblastis peatati maanteedel bussiliiklus

Luhanski oblasti okupatsioonivõimud peatasid bussiliikluse kahel maanteel peale Ukraina rünnakuid Vene vägede logistikapunktide vastu.

Kohalikel elanikel soovitati tungivalt neid maanteid mitte kasutada. Lisaks bussiliiklusele peatati oblastis rongiliiklus.

Venemaa droonirünnakutes hukkus 15 tsiviilisikut

Venemaa rünnakutes Ukraina vastu hukkus viimase ööpäeva jooksul 15 inimest ning vigastada sai vähemalt 73 inimest, teatasid piirkondlikud võimud.

Ukraina õhuväe teatel tulistati alla 249 Venemaa poolt öösel välja saadetud 272 droonist, sealhulgas Shahed-tüüpi ründedroonid. 19 drooni tabasid 11 erinevat asukohta ning rusud langesid 13 piirkonda, seisab teates.

Zaporižžja oblastis toimunud Venemaa rünnakutes hukkus kaks inimest ning vähemalt viis sai vigastada, teatas kuberner Ivan Fedorov.

Dnipropetrovski oblastis Zelenodolski lähistel toimunud rünnakus hukkus üks inimene ning vigastada sai kaks eakat meest ja üks naine, teatas kuberner Oleksandr Hanzha.

Tšernihivi oblastis said vigastada kaheksa tsiviilisikut pärast seda, kui Vene droonid tabasid postiteenuse sõidukit ja bensiinijaama, teatas kuberner Viatšeslav Tšaus.

Sumõ oblastis vigastati kohalike võimude teatel Vene droonirünnakutes kuut inimest. Seredõna-Buda kogukonnas sai Vene mürsutule tõttu vigastada 55-aastane mees.

Donetski oblastis hukkus Dobropillias, Mõkolaivkas ja Oleksijevo-Družkivkas kuus inimest. Lisaks sai piirkonnas viimase ööpäeva jooksul vigastada 19 inimest, teatas kuberner Vadõm Filaškin.

Hersoni oblastis ründasid Vene väed 50 asulat, sealhulgas oblastikeskust Hersoni linna. Kuberner Oleksandr Prokudin teatas, et kuus inimest hukkus ja 27 sai vigastada, nende seas kolm last.

Sõbiha: venelasi ei luba me Ukrainasse isegi pärast sõda

Venemaa kodanike jaoks Ukrainasse sisenemisele seatud piiravad protseduurid jäävad kehtima ka pärast sõja lõppu, vahendas uudisteportaal Unian reedel välisminister Andri Sõbiha sõnu.

Sõbiha rääkis seda ühispressikonverentsil Slovakkia välis- ja Euroopa asjade ministri Juraj Blanáriga.

Täpsemalt küsiti Ukraina välisministrilt, kas Kiiev töötab praegu juba välja ettevaatusabinõusid, millega takistada migrantide massilist sissevoolu Venemaalt Ukrainasse pärast sõda.

"Meie jaoks on Venemaa vaenulik riik, agressorriik. Venemaa kodanikul on võimatu Ukrainasse siseneda ilma eriloa, viisata ja ilma kõigi meie asjaomaste teenistuste kontrolli või filtreerimiseta. Seetõttu ma sellist ohtu veel ei näe," sõnas Sõbiha.

"Venemaa kodanikele rakendatakse kindlasti erilisi piiravaid protseduure ja neid kohaldatakse praegu Ukraina külastustele," täpsustas minister öeldut.

Venemaa kodanikud ei saa alates 1. juulist 2022 Ukrainasse viisata siseneda.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1380 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 372 270 (+1380)

- tankid 11 983 (+3)

- jalaväe lahingumasinad 24 696 (+12);

- suurtükisüsteemid 43 397 (+82);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1837 (+5);

- õhutõrjesüsteemid 1405 (+1);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1585 (+9);

- operatiivtaktikalised droonid 331 818 (+2046);

- tiibraketid 4733 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 103 658 (+358);

- eritehnika 4253 (+3);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.