Otse kell 10: Swedbanki ülevaade Eesti majanduses toimuvast

Esitlusel tuleb juttu sellest, kas Eesti majandus on juba kasvule pöördunud; kuidas mõjutavad uus maksupakett ja kulukärped lähiaastate majanduskasvu ning inflatsiooni; millal taastub inimeste ostujõud; milline on välisnõudluse väljavaade ja kui palju see Eesti ekspordivõimalusi toetab; kui kiiresti intressimäärad langevad ja milline on intressimäärade languse mõju Eesti majandusele.