Digiregistratuur suunab patsienti tasulist arstiaega valima

Üleriigiline digiregistratuur võimaldab inimestel näha nii oma digisaatekirju kui broneeringuid ning otsida vabu aegu eriarstide vastuvõtule.

Kui arsti aega broneerida sooviv inimene veebilehel digiregistratuur.ee sisse logib, avaneb talle vaade, kus teenuse eest tasuja real on linnuke nii patsiendi kui tervisekassa ees ehk vaikimisi otsitakse nii tasulisi kui tasuta arstiaegu.

Kui aga siseneda digiregistratuuri terviseportaal.ee kaudu, on linnuke vaikimisi ainult patsiendi ees ehk vaikevaade tervisekassa rahastatavate aegade otsimist ei pakugi.

Kui valikut muuta, nii et linnuke oleks üksnes tervisekassa rahastatavate aegade juures, laseb süsteem valida teenuse valdkonna ja maakonna, kuid pärast konkreetse teenuse valikut hüppab see tagasi ka patsiendi ette ehk suunab inimese taas ka tasulisi aegu uurima.

Samasugune kadalipp kordub, kui seejärel mõne teise eriala arstile aega otsida. Veebileht võimaldab ära valida teenuse valdkonna, kuid pärast teenuse valikut on linnuke maksja rubriigis lisaks tervisekassale taas iseenesest ka lahtris "patsient".

Lahtrid, kust saab digiregistratuurist valida tasulise või tervisekassa rahastatava arstiaja. Autor/allikas: kuvatõmmis

Kuna ravikindlustatud inimeste eriarstiabi eest maksab tervisekassa, uuris ERR tervise ja heaolu infosüsteemide keskuselt (TEHIK), miks on süsteem sellisel viisil üles ehitatud, et patsiente tasuliste aegade juurde suunata.

TEHIK-u tervise valdkonna juht Tõnis Jaagus ütles, et kasutajad pole sellele probleemile seni tähelepanu juhtinud, kuid niisugune on olukord olnud alates terviseportaali avamisest möödunud aasta novembri lõpus.

"Tõenäoliselt jääb see tähelepanuta, kuna inimesed kasutavad aega otsides ka teisi filtreid ja muudavad seetõttu rahastaja valikut endale sobivaks," lisas Jaagus. "Siiski rõhutame, et eriarstiabi vajaduse hindab perearst, kes vajadusel koostab saatekirja vastava eriala spetsialistile. Ilma saatekirjata on võimalik pöörduda silmaarsti, naha- ja suguhaiguste arsti, günekoloogi ning psühhiaatri juurde. Saatekirja olemasolul on terviseportaalist digiregistratuuri minnes valitud ka tervisekassa tasujaks."

Jaaguse sõnul ei ole funktsionaalsus üles ehitatud selleks, et suunata kasutajat tasulistele vastuvõttudele.

"Teeme koostööd tervisekassaga, et digiregistratuuris oleks rohkem tervisekassa rahastatud aegu. Digiregistratuur muutub kasutajasõbralikumaks selle sügise jooksul, kui see liidetakse terviseportaaliga. Kuigi ärireeglid jäävad samaks, arvestab uus lahendus paremini kasutajate tagasisidet ja on mugavam kasutada," lisas ta.

Jaagus kinnitas, et uue lahendusega eelkirjeldatud probleemi ei teki, kuna see tulenes kahe erineva keskkonna vahel liikumisest. Tema sõnul testitakse digiregistratuuri regulaarselt ja kasutaja valitud filtrid töötavad praegu ootuspäraselt.

"Tervisekassa poolt tasutava teenuse valik pole võimalik, kui vastavale teenusele aja broneerimiseks on vajalik saatekiri või kui teenuse eest tasub ainult patsient ise. Kas teenuseosutajal on saadaval tasulised või tasuta ajad, sõltub teenuseosutajast," ütles ta.

Jaagus märkis, et digiregistratuuri ärireeglid on olnud algusest peale samad. Tasumise lahtri valikut mõjutab see, kas otsitakse aega saatekirja nõudva teenuse jaoks või mitte, samuti see, kas saadaval on ainult tasulised ajad.

Ta lisas, et kui tegu on saatekirja nõudva teenusega, märgitakse tasujaks alati patsient ning kuvatakse hoiatus "nõutud saatekiri või tasumine patsiendi poolt". Kui tegu on saatekirjata teenusega, märgitakse tasujaks alati patsient ning tervisekassa ja kuvatakse teavitus, et see on saatekirjanõudeta teenus.