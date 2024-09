Galerii | Estlink 2 hakkab kolmapäeval taas tööle

"Kaabli remonditööd on lõpetatud ning ettevalmistustööd kaabli pingestamiseks on tehtud. Eile alustati ning täna jätkatakse kaabli testimist, mis on eelduseks ühenduse taaskäivitamisel. Kui testide tulemusena tagasilööke ei teki, on ühendus turu käsutuses alates homsest," rääkis Eleringi Estlinkide üksuse juht Reigo Haug.

Koormustestid käisid Estlink 2-ga juba teisipäeval ning need jätkuvad südaööni. Ööl vastu kolmapäeva kell 1 algab tavapärane ülekanne, öeldi ERR-ile Eleringist.

Teisipäeva keskpäeval toimus testimisel ülekanne Soomest Eesti suunal võimsusega 535 megavatti. Estlink 2 ülekandevõimsus on 650 megavatti.

Eesti ranniku kaldarajatises juhtunud rikke likvideerimiseks oli vajalik asendada ligikaudu 300 meetri pikkune kaablilõik reservkaabliga ning ühendada see olemasoleva kaabelliini külge. Merepoolse (merekaabli) ühendusmuhvi ehitus lõpetati rannikumerre rajatud platvormilt augusti alguses ning praeguseks on valmis saanud ka kaldapoolne mere-maakaablite ühendusmuhv.

Paber-õli isolatsiooniga kaabli remondiks oli vaja kaasata eritehnika ning spetsiaalse väljaõppe ja kogemusega personal. Remonditöid tegid Norra ja Eesti alltöövõtjad.

Kuigi remont on lõpetatud sellises mahus, et kaabli saab taas tööle rakendada, jätkuvad mahukad tööd remondikohas veel lähikuude jooksul. Enne talve on tähtis kõik vajalikud tagasitäite, kalda kindlustamise ja pinnasetööd lõpetada ning ajutised rajatised, sealhulgas teed, platsid, kraanad ja kuivendatud mereala likvideerida.

Estlink 2 lülitus rikke tõttu välja jaanuari lõpus. Täpne rikkekoht õnnestu kindlaks teha veebruari lõpus. 650-megavatise võimsusega Estlink 2 alustas tööd 2014. aastal. Kuni selle rikkeni oli Estlink 2 üks töökindlamaid alalisvooluühendusi Läänemere piirkonnas. Rike on tänavu oluliselt mõjutanud Eestis elektrihinda.