Estlink 2 varukaablit jätkuks mitme rikke kõrvaldamiseks

Kolmapäeva öösel hakkas pärast enam kui seitsmekuulist pausi tööle Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 2. Ühendus katkes jaanuari lõpus tekkinud rikke tõttu. Võrguettevõte Elering loodab, et varasemast teisiti paigaldatud kaabel on rikkekindlam.

Eesti ja Soome vahel elektrit liigutav Estlink 2 hakkas tööle kümme aastat tagasi. Eritellimusel tehtud elektrikaablit lasti ettevõttel Nexans teha varuga. Esimese rikke parandamiseks läks vaja enam kui 300 meetrit reservkaablit. Varu pole kaugeltki ammendunud, ütles Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja.

"Me loodame, et seda varukaablit vaja ei lähe. Aga kui peaks minema, siis me räägime mitmest ja mitmest sarnase rikke parandamiseks vaja minevast kaabli varumahust. Me räägime kilomeetritest."

Rike avastati astangul, kus kaabel oli saanud maa sees tugevalt muljuda ja läinud sisemisse lühisesse.

"Rikke põhjuse täpne uurimine veel käib. Aga praeguseks teame kolme asja. Me teame, et kaabel oli füüsiliselt rikkekohas deformeerunud. Me teame, et piirkonnas on keerulised geoloogilised olud erinevate sinisavikihtide ja suure kõrguste vahe näol. Lisaks me teame, et tegu polnud tahtliku kolmanda osapoole sabotaaži või sekkumisega," sõnas Kebja.

Meritsi Rootsis asuvast laost Eestisse toodud varukaabel paigaldati varasemast teisiti.

"Kaabel on paigaldatud Eesti mõistes geoloogiliselt väga keerulisse asukohta. Me oleme nüüd paigaldanud kaabli lahtisel meetodil. Ta ei ole enam nii sügaval pinna all. Me oleme koos ekspertidega Eestist ja välismaalt teinud kõik selleks, et minimeerida sellise rikke kordumise tõenäosus, " ütles juhatuse liige.



Estlink 2 parandamine läheb maksma üle 30 miljoni euro.