Tallinna liinivõrk muutub: plaanis on kolm uut bussiliini, paar liini ühendatakse

Tallinn on oktoobri teise poolde plaanimas liinivõrgu muudatuste teist etappi, millega pannakse käima kolm uut bussiliini ning ühendatakse paar praegust bussiliini. Enne lõplikku otsust arutatakse plaanid läbi kohalike elanikega.

Tallinna linn plaanib sügisel mitmeid uuendusi ühistranspordi liinivõrgus, mis tähendab uusi ühendusi linnaosade vahel, kolme uut bussiliini ning olemasolevate liinide muutmist.

Teise etapi muudatustega saab Haabersti linnaosa uue ühenduse Tiskre ja kesklinna ning Astangu ja kesklinna vahel, hõlmates nii sadamat kui ka tulevast Rail Balticu terminali. Buss nr 25 hakkab käima Tiskre ja D-terminali vahel. Suletakse liin nr 22.

Kokku pannakse liinid 47 ja 54 ning see liin, mille numbriks jääb 54, hakkab sõitma Astangult läbi kesklinna Lasnamäele Priislesse.

Liidetakse ka liinid 61 ja 21A ning see liin ühendab Kakumäe jahisadamat, Väike-Õismäed, Mustamäge ning Põhja-Eesti regionaalhaiglat. Kakumäe koolilapsed saavad otseühenduse Mustamäe koolide ning terviseasutustega.

Pirita linnaosas on ettepanek liini nr 49 marsruuti optimeerida, mis võimaldab Pirita keskusest Ülemiste Citysse jõuda alla 30 minutiga ning sõit Viimsist lennujaama lüheneb 20 minuti võrra. See tähendab, et liin 49 sõidaks otse mööda Pirita teed ning pööraks Lasnamäele alles Russalka ristmikult.

Samas on kavas Piritale luua uus liin, numbriga 48, mis tagab ühenduse linnaosa sotsiaaltaristu vahel ja jõuab läbi Iru välja Lasnamäele.

Lasnamäel luuakse rohkem ühendusi Põhja-Tallinna, Kristiine ja Haaberstiga. Kokku pannakse liinid nr 40 ja 51, mis tähendab, et ühendatud liin hakkab sõitma Priisle ja Pelguranna vahet, läbides kesklinna. Liinid 40 ja 35 pannakse paremas sünkroonis liikuma.

Uus liin, numbriga 19, pannakse käima liini 20A asemel Viru keskuse ja Laagri aleviku vahel, sõites läbi ka Mustamäelt.

Põhja-Tallinn saab otseühenduse Haaberstiga, kui muudetakse liinide 26 ja 26A marsruuti.

Mustamäe saab uued otseühendused Haabersti ja Kakumäe piirkonnaga. Liine 12 ja 13 korraldatakse ümber, liini 20 muutmine kiirendab ühendust TalTechi, kesklinna ja sadamaga.

Kristiinesse lisandub uus otseühendus Liivalaia-Pärnu maantee ristmiku koolide, Maakri kvartali töökohtade ja sadamaga, kui muudetakse liini 22 marsruuti, mis hakkab liikuma läbi Taksopargi ristmiku.

Liinile 24 pannakse pikad bussid, mis peaksid aitama vähendada täituvusprobleeme Sõpruse puiesteel. Liini 24 marsruut jääb samaks kuni Akadeemia teeni. Ära jääb liikumistee Raja ning Mäepealse tänavatel ning Kadaka teel ja Hõbemetsa elamurajoonis. Selle asemel teeb pöörde otse lõpp-peatusesse Kadaka.

Ümberkorraldustega tekib kesklinnas tekib mitmeid uusi ühendusi kõikide linnaosadega ning lisandub kesklinna läbivaid liine.

Muudatused toimuvad etappides ja sõltuvad ka taristust, kuna mitmes kohas on mugavamate ümberistumiste jaoks vaja luua uusi liiklussõlmi ja korrigeerida peatuste asukohti, märkis linnavalitsus.

Muudatustega on kavas alustada sügisesel koolivaheajal alates 21. oktoobrist, aga enne lõplike otsuste tegemist on elanikel võimalus anda tagasisidet nii koosolekutel kui ka spetsiaalselt loodud veebilehel. Muudatuste tutvustamisega alustab linn linnaosade kaupa järgmisest esmaspäevast.

"Kuigi Tallinna transpordiamet on teinud kõik liinivõrgu kaasajastamise ettepanekud andmepõhiselt, võtame elanike tagasisidet tõsiselt. Kui selgub, et mõni plaan vajab täiendavat analüüsi või alternatiivide kaalumist, siis seda me ka teeme. Ühtegi otsust ei suruta jõuga läbi," ütles abilinnapea Kristjan Järvan.

Liinivõrgu uuenduste aluseks on Tallinna erinevate liikumisviiside liiklusmudel, mis tugineb suurele andmekogumile. See hõlmab rahvastiku paiknemise ja demograafilisi andmeid, ühistranspordi kasutajate loendussüsteemi infot ning liiklusandmeid. Lisaks arvestatakse mobiilpositsioneerimisandmetega ning maksu- ja tolliameti andmetel põhinevat lähte- ja sihtkohtade nõudlusmaatriksit inimeste registreeritud kodu ning töö- ja koolikohtade vahel. Uue liinivõrgu planeerimisel võetakse arvesse ka tehtud uuringuid, kodanike tagasisidet ja väliskonsultantide soovitusi, teatas linnavalitsus.

Tallinna liinivõrgu esimene suurem uuendamine algas 2023. aasta suvel, kui ühendati üheksa bussiliini neljaks uueks liiniks ning muudeti väiksemal määral mõne teekonda.