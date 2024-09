Saare- ja Muhumaa vaheliselt väinatammilt võeti elektriliin maha

Ega saarlased-hiidlased pole tegelikult arugi saanud et juba 22. juulil lülitati see, ligi 60 aastase ajalooga saarte jaoks elutähtis elektriliin välja. Ja nagu mainitud esmaspäeval langesid selle liini juhtmed ja järgmisel nädalal kaovad ka postid. Kokku 7,8 kilomeetriselt lõigult Muhust-Orissaarde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praegu võin öelda, et 13. septembriks, ehk järgmise nädala reedeks tahaks saada ka mastid maha. Õhuliini juhet tuleb kuskil 14 tonni maha ja lisaks on need raudbetoonist mastid. Ega taaskasutada neid ei saa. Mastid purustatakse, eraldatakse sealt erinevad materjalid, metall eraldi. Ja õhuliini juhe samuti läheb vanarauda," rääkis Connecto projektijuht Raido Külaots.

Ja siin nad nüüd kõrvuti täna väinatammil seisid, kõrges eas Saarte kõrgepingevõrkude endine meister ja tänane Connecto projektijuht. Üks oli kunagine ehitaja ja teine tänane demonteerija.

"Tehnika oli natuke teine. Tõstuk oli olemas, aga tõstuk ulatus ainult poolde masti. Siis pidi ronima, redelid pidi panema ja lükkasid ülesse, kinnitasid masti külge ja samm-sammult läksid aga ülesse. 1965. aasta kevadel hakkasime Orissaares ehitama seda lahutuspunkti, nii et sügisel ta läks ikka pingesse. Jah, üks mast on vahetatud nii korraliselt, ehk defekteeritud. Olid väikesed praod ja kõverikke oli natuke," meenutas kunagine Saarte Kõrgepingevõrkude meister Heimar Keinast.

Üheks ajendiks, miks see küllaltki hästi vastu pidanud õhuliin ikkagi maha võetakse, oli ka selle liini tõttu massiliselt ja aastakümneid hukkunud linnud. Nüüd on lindude 60 aastat kestnud lennutakistus kadunud.

"See probleem oli jah, koguaeg. Leiti ikka jälle mõni surnud luik või kedagi siit jälle," ütles Keinast.

Kui mastide maha võtmisega alustatakse järgmisel nädalal, siis Saaremaa valla soovil jäetakse Saaremaa poolses otsas olev raudmast alles, et muuta see millekski atraktiivseks.



"Esimese hooga me tahaks seda masti endale saada, et ta jääks alles sinna. Ja siis pikemas perspektiivis tahaks teha ikkagi maamärgi sellest Saaremaale saabumise puhul ja miks mitte sinna otsa teha linnuvaatlustorn," ütles Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.