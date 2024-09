ERR Ukrainas: Kurski operatsioon pole Vene vägesid veel Donbassis peatanud

24. brigaadi suurtüki kommandopunkti tulime selleks, et küsida, milline on olukord Tšassiv Jari all, mis on siiani üheks kuumemaks paigaks Donbassis.

"Kuidas teile öelda... Nad proovivad edeneda külgedelt, nii vasakult kui ka paremalt. Otse tulevad ka peale. Üritavad igati, aga me hoiame neid tagasi ja ei lase neil edeneda," ütles Ukraina sõjaväelane Taras.

Tarasi tähelepanu on intervjuud andes mujal. Ta peab jälgima olukorda oma rindelõigul. Just sel ajal tabasid ukrainlased veel ühte Vene tanki. Liikursuurtükk "Gvozdika" ehk "Nelk" on nõukogudeaegne. Oma ülesannetega saab see hästi hakkama ja saaks veel paremini, kui oleks rohkem laskemoona.

"Paar päeva tagasi õnnestus meil ainult kolme mürsuga hävitada vaenlase varjend. See on suurepärane tulemus. Pean aga tunnistama, et alati see nii ei lähe. Kui me oleksime kogu aeg sama täpsed, oleks sõda juba lõppemas," lausus Juri.

Viimasel ajal on sellel rindelõigul natuke rahulikumaks läinud. Kristjan Svirgsdeniga küsisime sõduritelt, milles asi on?

"Kurski tõttu on meil praegu natuke vähem tööd. Enne Kurski oli rohkem," ütles Vassõl.

"Tööd on vähem. Kui me jõudsime sellele positsioonile, siis töötasime peaaegu ööpäevaringselt. Nüüd aga, kui meie väed tungisid Kurski oblastisse, pinge siin natuke langes," lisas ta.

Tõsi, viimaste nädalate jooksul õnnestus Ukraina vägedel olukorda seal enam-vähem stabiliseerida.

"Olukord on pingeline, aga stabiilne. Praegu me peatasime nende pealetungi. Toretski all on olukord pingelisem ja kõige pingelisem on see Pokrovski all," lausus Taras.