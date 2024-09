Masinatööstuse ettevõtted koondamisi ei plaani

Eesti tööstustoodang oli juulis võrreldes eelmise aasta sama ajaga jätkuvalt languses ja on kukkunud 2017. aasta tasemele. Samas masinatööstuse ettevõtted vaatavad tulevikku optimistlikult, koondamisi ei plaani ja on valmis inimesi juurde palkama.

"Umbes aasta tagasi avasime uue tehase, kus me praegu viibime, ja hetkel tundub, et kasv läheb kenasti edasi," ütles Tech Groupi tegevjuht Martin Sutrop "Aktuaalsele kaamerale".

"Aasta esimese seitsme kuuga umbes 20 pluss protsenti kasv eelmise aastaga võrreldes. Vaikselt me oleme kogu aeg juurde värvanud vastavalt vajadusele, aga meil mingit väga hüppelist kasvu selles mõttes ei ole. Et samamoodi teeme koostööd erinevate partneritega, kellega koos me siis neid suuremaid projekte ette võtame," rääkis Sutrop.

Masinatööstuse liidu uuring näitab, et samal ajal kui mitmed sektorid koondavad, plaanib 85 protsenti masinatööstuse juhtidest töötajaid hoida või juurde värvata. Kuid kümnetele tuhandetele inimestele tööd andva sektori esiandajad mõistavad, et lihtsama töö asemel on vaja kõrgtehnoloogilist masinatööstust.

"Mingil hetkel peavad turud ju tagasi tulema ja nõudlus ka," lausus Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht Andri Haran. "Küll see sama küsitlus tõi välja selle, et see turgude tagasi võitmine ja uute turgude leidmine on üks peamisi väljakutseid. Ja kui hästi palju on juttu olnud inseneridest, siis tegelikult on meie vaates vaja samapalju ka oskustöölisi, kes tulevad kutseõppesüsteemist."

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul aga tervel Eesti tööstussektor hästi veel ei lähe.

"Juulikuu numbrid oli viletsad. Võrdluses juunikuuga tegi see uue negatiivse rekordi. Võrdluses juunikuuga langes Eestis tööstustoodang 4,3 protsenti ja sellega on ta tagasi 2017. aasta tasemel. Aga tervenisti Euroopa tööstussektor on pigem kannatanud, Saksamaal läheb väga halvasti ja sellepärast on ka Eestis halvasti läinud," rääkis Uusküla.

Tuleviku väljavaade tervikuna ei ole positiivne, võib-olla hakkab taastuma Soome-Rootsi ehitusturg, ütles Uusküla.