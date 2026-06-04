Töötleva tööstuse tootmine vähenes kolmandat kuud järjest

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted tänavu aprillis püsivhindades 3,8 protsenti vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 14,3 protsenti, kahanes aga energeetikas 14,9 ja töötlevas tööstuses 3,2 protsenti.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Riin Kadariku sõnul jätkus aprillis sarnaselt märtsile ja veebruarile töötleva tööstuse tootmise vähenemine.

"Peamiseks mõjutajaks oli toiduainete tootmise kaheksaprotsendine kahanemine, mis vähenes võrreldes eelmise aasta sama ajaga neljandat kuud järjest. Tõenäoliselt on toidutootmist hakanud survestama Lähis-Ida konflikti mõjud tarneahelatele, samuti jätkub hinnasurve," lisas Kadarik.

Töötleva tööstuse mahu muutus Autor/allikas: Statistikaamet

Aprillis suurenes tootmine veidi rohkem kui pooltel töötleva tööstuse tegevusaladel. Olulisematest tegevusaladest kasvas puidutöötlemine 2,9 protsenti, metalltoodete tootmine 6,5 protsenti ning arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 9,5 protsenti.

Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmise kasvu taga oli peamiselt sideseadmete toodangu suurenemine, metalltoodetel metallkonstruktsioonide tootmise kasv. Väikest kasvu jätkas ka elektriseadmete tootmine (0,9 protsenti).

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi tänavu aprillis 66,8 protsenti välisturule, märtsis oli see osakaal veidi suurem.

Võrreldes 2025. aasta aprilliga suurenes töötleva tööstuse toodangu müük jooksevhindades kalendaarselt korrigeeritud andmetel 1,9 protsenti. Toodangu müük siseturule kahanes 0,8, müük ekspordiks aga suurenes 3,6 protsenti.

Energeetika toodang vähenes aprillis püsivhindades 14,9 protsenti, koguseliselt (MWh) kahanes elektri tootmine aastaga 23,9 protsenti, kuid soojuse tootmine suurenes kolme protsenti. "Elektri tootmise kahanemise taga on suuresti impordi kasv," lisas Kadarik.