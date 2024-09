Hiina tühistas rahvusvahelise lapsendamise programmi

Ajaleht The Guardian vahendab, et Hiina valitsus otsustas ootamatult lõpetada oma rahvusvahelise adopteerimise programmi ning see tegi ameeriklased murelikuks. Kompartei otsus mõjutab sadu perekondi USA-s, kes üritasid Hiinast last adopteerida ja ootasid veel Pekingi vastust.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Mao Ning teatas neljapäeval, et Peking ei luba enam rahvusvahelisel tasandil Hiinast pärit laste lapsendamist. Erand tehakse veresugulaste puhul.

USA välisministeerium teatas kolmapäeval, et Pekingi teatel on kõik käimasolevad lapsendamise protsessid tühistatud. Protsess pole tühistatud ainult siis, kui reisimise luba on juba antud. Ministeerium avaldas kaastunnet sadadele USA perekondadele, mis esitasid lapsendamise taotluse, aga mida veel menetletakse.

Paljud lääneriikide perekonnad on viimaste aastakümnete jooksul adopteerinud lapsi Hiinast. Nad on riiki sõitnud ja toonud lapse tagasi koju. USA pered on adopteerinud Hiinast 82 674 last, vahendas The Guardian.

USA-s asuv heategevusorganisatsioon Nanchang Project, mis aitab adopteeritud lastel leida oma Hiina bioloogilisi perekondi, teatas, et (Hiina) teadaanne tähistas ühe ajastu lõppu, kuid programm oli juba varem hääbumas. Toodi välja, et juba enne pandeemiat hakkas lapsendamiste arv vähenema ja see on seotud Hiina demograafilise olukorraga.

Hiina rahvaarv kahaneb üha kiiremas tempos, kuna rahvastik vananeb ja riigis sünnib üha vähem lapsi. Peking pidi tunnistama, et Hiina rahvaarv vähenes 2023. aastal teist aastat järjest.

Aastakümneid kehtis Hiinas ühelapsepoliitika ning selle tulemusel on riigis mehi tunduvalt rohkem kui naisi. 2016. aastal tühistas Hiina ühe lapse poliitika, kompartei üritab nüüd sündimust suurendada.