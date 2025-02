Hiinas vähenes abielude sõlmimine viiendiku võrra

Hiina tsiviilasjade ministeeriumi andmetel registreeris 2024. aastal oma abielu pisut üle 6,1 miljoni paari. Seda on üle-eelmisel aastal sõlmitud 7,68 miljonist abielust 20,6 protsenti vähem.

"Enneolematu! Isegi 2020. aastal vähenes Covidi tõttu abielude arv vaid 12,2 protsenti," ütles USA Wisconsini-Madisoni ülikooli demograaf Yi Fuxian. Ta märkis, et eelmisel aastal sõlmiti Hiinas kaks korda vähem abielusid kui 2013. aastal, mil registreeriti 13,47 miljonit uut kooselu.

Kui see suundumus jätkub, hakkab demograafia häirima Hiina valitsuse poliitilisi ja majanduslikke ambitsioone, lisas Fuxian.

Abielud on Hiinas sündimuse kõige olulisem näitaja, sest üksikutel naistel ei ole võimalik saada lapsekasvatustoetust.

Hiina oma 1,4 miljardi elanikuga on rahvaarvult maailmas suuruselt teine riik India järel, kuid riigi elanikkond vananeb kiiresti ja see võib Pekingi jaoks probleemiks saada.

Sündide vähenemisest tingitud rahvaarvu kahanemine tekitab kartusi, et maailma suuruselt teine ​​majandus satub hätta, kui töötajate ja tarbijate arv väheneb. Tõenäoliselt tekitavad niigi võlgades omavalitsustele lisapingeid ka eakate hooldus- ja pensionihüvitiste suurenevad kulud.

Sündimus Hiinas aastakümneid langenud seal aastatel 1980–2015 läbi viidud ühe lapse poliitika ja kiire linnastumise tõttu.

Nüüd jääb aga järgmise kümnendi jooksul pensionile ligikaudu 300 miljonit hiinlast, mis võrdub peaaegu kogu USA elanikkonnaga.

Möödunud aastal algatasid ametivõimud probleemiga tegelemiseks rea meetmeid, mis hõlmasid muuhulgas Hiina kolledžitele ja ülikoolidele esitatud tungivat üleskutset pakkuda niinimetatud armastusõpetust, et tugevdada positiivseid seisukohti abielu, armastuse, viljakuse ja perekonna kohta.

Novembris käskis Hiina valitsuska kohalikel omavalitsustel suunata ressursse Hiina rahvastikukriisi lahendamiseks ning levitada austust laste sünnitamise ja "õiges vanuses" abiellumise vastu.

Eelmisel aastal suurenes sündide arv veidi pärast pandeemiast tingitud langust ja ilmselt ka seetõttu, et 2024. aasta on Hiina kalendri kohaselt draakoni aasta ja sel aastal sündinud lapsi peetakse tõenäoliselt ambitsioonikateks ja õnnelikeks, märkis Reuters.

Kuid isegi sündimuse kasvuga vähenes riigi rahvaarv juba kolmandat aastat järjest.

Andmed näitasid ka, et enam kui 2,6 miljonit paari algatas eelmisel aastal abielulahutuse, mis on 1,1 protsenti rohkem kui 2023. aastal.

Huvi vähenemises abiellumise ja pere loomise vastu on pikka aega süüdistatud Hiina kõrgeid lastehoiu- ja hariduskulusid. Lisaks on viimaste aastate hoogne majanduskasv muutnud ülikoolilõpetajatel töö leidmise keeruliseks ja need, kellel on töökoht, tunnevad end oma pikaajaliste väljavaadete suhtes ebakindlalt.