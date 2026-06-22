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Hiina kehtestas kaubanduspiirangud kümnetele USA ettevõtetele

Välismaa
Pekingis asuv Taevase Rahu väljak
Pekingis asuv Taevase Rahu väljak Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JADE GAO
Välismaa

Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandustüli kogub taas hoogu ning Hiina lisas ekspordikontrolli nimekirja kümneid USA ettevõtteid.

Hiina kaubandusministeerium lisas 10 USA kaitsetööstusettevõtet ekspordikontrolli nimekirja, mis tähendab, et neile ei tohi enam eksportida Hiinas toodetud kaupu. Lisaks keelas rahandusministeerium 46 USA ettevõttel osaleda Hiina riigihangetes. 

Hiina lisas piirangute alla veel kaks haruldaste muldmetallide tootjat. Need ettevõtted on Ühendriikide jaoks olulised, kuna haruldasi muldmetalle kasutatakse kõrgtehnoloogias, kaitsetööstuses ja elektroonikatööstuses. Mõlemad USA ettevõtted on viimase aasta jooksul suurendanud tootmist, et vähendada sõltuvust Hiina ekspordist, vahendas The Wall Street Journal. 

Hiina kaubandusministeerium teatas, et esmaspäeval kehtestatud meede võeti riigi julgeoleku ja huvide kaitsmiseks. 

Hiljuti avaldasid aga Ühendriigid nimekirja Hiina ettevõtetest, mis nende hinnangul aitavad riigi sõjaväge. Nende hulgas on ka e-kaubanduse hiid Alibaba, otsingumootori pakkuja Baidu ja elektrisõidukite tootja BYD. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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