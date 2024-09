Tallinna kalmistutel on sagenenud hauakivide vargused

Esialgu on tuvastatud kahel kalmistul 11 hauakivi vargust, kuid Kadrioru Pargi kommunikatsioonispetsialisti Daisy Pello sõnul võib see number olla ka suurem, sest kalmistud on väga suured.

Pello kinnitusel on varastatud hauakivisid, kuid hauatähiseid ehk hauaplaate puututud pole. Teadaolevalt ei ole varastatud kultuuriajaloolise väärtusega hauakive.

"Varastatud on hauakivisid, mida arvame, et saab töödelda. Arvame, et hauakivid töödeldakse selliseks, et neid saab uutele soovijatele müügiks pakkuda," lisas ta.

Kadrioru Park on teinud hauakivide varguste kohta politseile avalduse.

Pello märkis, et kui kalmistu külastajad märkavad kahtlast tegevust, siis sekkuda ta ei soovita, vaid tööpäevadel tuleks teavitada kalmistu kontori töötajaid ja töövälisel ajal politseid.