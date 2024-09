Telia ei lase enam klientidel ruutereid välja osta

Telia klientidele saadetud teates seisis, et alates 15 muutuvad lepingu tingimused parema kasutuskogemuse pakkumiseks ja ringmajanduse toetamiseks.

"Teenuste hind ei muutu. Kui kasutad vastava tarkvaraga ruuterit ja Telia internetiühendust, saad ise Telia iseteeninduses oma teenuses ja ruuteris seadistusi teha ning Telia saab sulle vajadusel kaugtuge pakkuda. Edaspidi pole enam võimalik üüriseadet välja osta. Üürilepingu lõpetamisel tuleb seade Teliale tagastada," seisis Telia teates.

ERR küsis Telia ühendusteenuste osakonna juhilt Evelin Neerotilt, et milles seisneb välja öeldud parem kasutajakogemus.

"Renditud seadmete puhul on eeliseks see, et kui seadmega peaks midagi juhtuma või kui turule on saabunud tehnoloogiliselt uuem ja võimekam seade, saab klient selle soovi korral mugavalt vahetada uue seadme vastu, ilma, et peaks kulutama suurema summa uue seadme väljaostmisele," vastas ta.

Neerot selgitas ka seda, kuidas seadme väljaostmisvõimaluse lõpetamine aitab kaasa ringmajandusele.

"Meie senine kogemus näitab, et kui tarbijatel pole motivatsiooni vanu seadmeid teenusepakkujale tagastada, jäävad paljud seadmed lihtsalt kas kodudesse seisma või ei utiliseerita neid nõuete kohaselt. Kuna seadmete rentimisel on kohustus need seadmed peale kasutuse lõpetamist teenusepakkujale tagastada, paraneb ka seadmeringluse osakaal. See omakorda aitab meil ühiselt vähendada keskkonnajalajälge: paljud korralikud kasutatud ruuterid suunatakse n-ö uuele ringile ning selleks ei pea tootma uusi seadmeid," rääkis Neerot.

Neerot märkis, et kliendile ei rakendu oma teenuste lepingu ülesütlemisel lisakulu.

Ta täpsustas ka, kui kliendil on täna kasutuses Telialt välja ostetud ruuter, saab ta selle kasutamist senisel moel jätkata, s.t sama seadme rentimise kohustus talle ei rakendu. "Kui kliendil peaks peale 15.10 vaja minema uut ruuterit, siis sellisel juhul saab seadme rentida ning seadme väljaostuvõimalust enam pole," sõnas ta.

Samuti on tema sõnul võimalik iseseisvalt kaubandusvõrgust soetatud ruuteriga Telia teenust edasi tarbida.

"Jah, see võimalus on olemas," kinnitas Neerot.

"Samas on Telia poolt pakutava ruuteri eeliseks teiste seadmete ees ruuteri spetsiaaltarkvara, mis on konfigureeritud ja testitud Telia püsiühendustega koos töötamiseks, et tagada klientidele kvaliteetne ühendus ja võimalikult hea kasutajakogemus. Ühtlasi saab nende ruuterite puhul Telia Online Abi keskkonna kaudu internetiühenduse haldust ja diagnostikat teostada," lisas Neerot.