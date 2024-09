Oluline neljapäeval, 12. septembril kell 19.09:

- Zelenski: Vene rakett tabas Mustal merel viljalaeva;

- Venemaa rünnakus Punase Risti autole sai surma kolm inimest;

- Venemaa teatas 10 Kurski oblasti küla tagasivallutamisest;

- Venemaa jätkab Ukraina linnade ründamist;

- Venemaa lõikas ära Pokrovski veevarustuse;

- Ukraina tulistas alla veel ühe Vene hävitaja;

- Zelenski: Ukraina võit sõltub Ühendriikidest.

Zelenski: Vene rakett tabas Mustal merel viljalaeva

Vene rakett tabas neljapäeva hommikul Mustal merel Egiptusesse teel olnud viljalaeva, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski sotsiaalmeedia platvormil X.

"Täna öösel korraldas Venemaa rünnaku tavalisele tsiviillaevale Mustal merel kohe pärast selle lahkumist Ukraina territoriaalvetest. Esialgsete andmete kohaselt õnneks hukkunuid ei ole," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Russian missile against a wheat cargo bound for Egypt. Tonight, Russia launched a strike on an ordinary civilian vessel in the Black Sea right after it left Ukrainian territorial waters. Fortunately, there were no casualties, according to preliminary reports.



Ukraine is one of… pic.twitter.com/nNCqNDVfJV — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 12, 2024

"Ukraina on üks peamisi ülemaailmse toidujulgeoleku tagajaid. Kodumaine stabiilsus ja normaalne elu kümnetes riikides üle maailma sõltuvad meie toidu ekspordikoridori normaalsest ja takistamatust toimimisest," märkis Zelenski.

"Ukraina toidutarne Aafrika ja Lähis-Ida riikidesse on kriitilise tähtsusega," jätkas Ukraina president. "Jätkame jõupingutusi oma sadamate, Musta mere ja toiduainete ekspordi kaitsmiseks. See on Ukraina tõeline prioriteet – elu kaitsmine – ja see peaks olema kõigi riikide prioriteet."

"Ootame maailma reaktsiooni. Nisu ja toidujulgeolek ei tohiks kunagi olla rakettide sihtmärk," resümeeris Zelenski.

Venemaa rünnakus Punase Risti autole sai surma kolm inimest

Venemaa ründas neljapäeval Ida-Ukrainas Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC) autot ja kolm inimest sai surma, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Järjekordne Venemaa sõjakuritegu," ütles Zelenski sotsiaalmeedias. "Täna ründas okupant Donetski oblastis humanitaarmissioonil olevaid Rahvsuvahelise Punase Risti Komitee autosid."

Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (ICRC) kinnitas kolme oma töötaja hukkumist rünnakus Ida-Ukrainas.

"Ma mõistan rünnakud Punase Risti töötajatele karmilt hukka. See on mõeldamatu, et mürsutuli tabaks abi jaotamise punkti," ütles ICRC president Mirjana Špoljarić avalduses.

Venemaa teatas 10 Kurski oblasti küla tagasivallutamisest

Vene relvajõud vallutasid tagasi 10 asulat Kurski oblastis, millele Ukraina augustis pealetungi alustas, väitis neljapäeval Venemaa kaitseministeerium.

"Põhja väegrupi üksused vabastasid kahe päevaga 10 asulat," ütles ministeerium Telegramis.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tunnistas neljapäeval, et Vene väed on asunud vastupealetungile Kurski oblastis, kuhu Ukraina väed augustis tungisid.

"Venelased on käivitanud vastupealetungi, mis läheb meie Ukraina plaani järgi," ütles Zelenski Kiievis pressikonverentsil.

Ukraina tulistas alla veel ühe Vene hävitaja

Ukraina armee peastaap teatas neljapäeval, et riigi väed tulistasid kolmapäeval alla Vene hävitaja Suhhoi Su-30M.

Hävitaja lasti alla Musta mere kohal, kui seda tabas lask kaasaskantavast õhutõrjeraketisüsteemist (MANPADS), vahendas Ukrainska Pravda.

Üks Su-30M maksab umbes 50 miljonit dollarit. SU-30M on SU-30 edasiarendus, mis töötati juba NSVL-i ajal välja Suhhoi konstruktsioonibüroos.

Venemaa lõikas ära Pokrovski veevarustuse

Donetski piirkonna sõjalise administratsiooni juht Vadõm Filaškin ütles, et Venemaa rünnakute tõttu katkes Pokrovskis veevarustus.

Pokrovski lähistel käivad praegu ägedad lahingud. Linn on Ukraina jaoks oluline logistiline sõlmpunkt. Vene väed on linnast umbes 10 kilomeetri kaugusel. Ukraina sõjaväevõimud kutsusid juba 15. augustil Pokrovski elanikke kiiresti evakueeruma.

Septembri alguse seisuga oli linna jäänud umbes 26 000 inimest. 2022. aasta jaanuaris elas Pokrovskis umbes 60 000 inimest.

Venemaa jätkab Ukraina linnade ründamist

Venemaa jätkab Ukraina linnade ründamist ning ööl vastu neljapäeva kõlasid pealinnas Kiievis taas õhuhäiresireenid.

11. septembri hilisõhtul saatis Venemaa Ukraina suunas teele Shahedi droonid. Droone oli seejärel märgata Kesk-Ukrainas, kell 2.30 kõlas ka Kiievis õhuhäire, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva veel ka Sumõ oblastis asuvat Konotopi linna. Kohalik linnapea teatas, et Venemaa ründas linna elektritaristut ning mitu inimest sai vigastada.

Pole veel teada, millal linnas elektrivarustus taastatakse, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa on varemgi rünnanud rakettidega Konotopi energiataristut. Linnapea kutsus inimesi üles varuma ka vett, kuna järgmisel päeval veevarustus ajutiselt katkeb.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Zelenski: Ukraina võit sõltub Ühendriikidest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval USA välisministri Antony Blinkeni Kiievi visiidi ajal, et Ukraina plaan Venemaa alistada sõltub Washingtoni toest.

"Mis puutub võiduplaani, siis see sõltub peamiselt Ühendriikide toetusest. Ja ka teiste liitlaste omast," ütles Zelenski pressikonverentsil.

Zelensõi on viimasel ajal korduvalt palunud läänelt rohkem relvaabi ja kaugmaarakettide kasutamise piirangute tühistamist.

Ukraina välisminister toonitas kolmapäeval samuti, et kõik piirangud USA ja Briti relvade kasutamisele Venemaa vastu tuleb tühistada.

"On oluline, et kõik piirangud USA ja Briti relvade kasutamisele legitiimsete sõjaliste sihtmärkide vastu Venemaal tühistataks," ütles Ukraina välisminister Andri Sõbiha pressikonverentsil.

USA president Joe Biden on öelnud, et töötab selle nimel, et Ukraina saaks loa kasutada Ühendriikides toodetud kaugmaarakette rünnakutes Venemaa vastu. Biden kommenteeris teemat ajakirjanikele teisipäeval pärast seda, kui temalt küsiti, kas ta kavatseb tühistada piirangud Ukraina kaugmaarakettide kasutamisele.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1270 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 630 200 (võrdlus eelmise päevaga +1270);

- tankid 8653 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 16 955 (+17);

- suurtükisüsteemid 18 009 (+73);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1184 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 945 (+2);

- lennukid 368 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 15 033 (+43);

- tiibraketid 2591 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 24 481 (+93);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3061 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.