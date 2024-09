Tšehhi luure: Hiina luure kasutab Linkedini akadeemikute värbamiseks

Hiina kasutab erinevaid kanaleid, sealhulgas Linkedini, kontaktide loomiseks ja mõju ning oskusteabe omandamiseks, hoiatas Tšehhi Julgeoleku- ja Informatsiooniteenistus (BIS). Viimases BIS-i raportis leiti, et Hiina sihib riigi akadeemikuid.

"Hiina luureteenistused kasutavad Linkedinis variprofiile, mille taga on väljamõeldud konsultatsiooni- või värbamisfirmade töötajad, peamiselt Singapuris või Hongkongis, et läheneda Tšehhi akadeemikutele," hoiatas raport.

"Akadeemikutele pakutakse rahalisi hüvitisi vastutasuks raportite ja uuringute eest, mis on kooskõlas Hiina poliitiliste huvidega. See, mis algab näiliselt legitiimse ametialase võimalusena, viib sageli sügavama koostöö ja tundliku, mitteavaliku teabe jagamiseni," lisas raport.

"Need uuringud on üldiselt esialgne samm edasiseks koostööks, mis hõlmab spetsiifilise teabe andmist," hoiatas BIS-i raport.

Kui algkontakt on loodud, kutsuvad Hiina agendid sageli akadeemikuid reisidele Hiinasse, kattes kõik kaasnevad kulud. Neid visiite kasutatakse suhete tugevdamiseks ja pühendumise loomiseks Hiina huvidele.

Lisaks hoiatusele Hiina tegevuse eest Linkedinis juhtis BIS-i raport tähelepanu ka Hiina laiemale pikaajalisele geopoliitilisele eesmärgile kujuneda kõige olulisemaks majanduslikuks supervõimuks ja luua efektiivne vastukaal G7 riikidele.

"Tungides akadeemilistesse ja ametialastesse ringkondadesse, ei otsi Hiina mitte ainult otsest teavet, vaid püüab ka õõnestada demokraatia ja vabade turgude põhimõtteid, mis on keskseks Euroopa-Atlandi tsivilisatsioonile," lisas raport.

Luureamet hoiatas ka välismaiste nutiseadmete, näiteks nutitelefonide, nutikellade ja elektrisõidukite kasutamisega seotud ohtude eest, kuna nende kaudu võidakse väärkasutada isikuandmeid.

BIS hoiatas, et need seadmed võivad olla haavatavad andmete kogumisele, mida võivad riiklikud jõud ära kasutada. Kuigi Tšehhi agentuur ei maini otseselt Hiina nutiseadmeid, hoiatab ta toodete eest riikidest, kelle poliitilised režiimid ja seadusandlus suurendavad võimalust, et riigi võim võib andmeid kuritarvitada.