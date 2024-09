USA ametnikud: Iisraeli armee korraldas Süürias ebatavalise rünnaku

Iisraeli armee on Süüriale andnud õhulööke, et katkestada Iraani täppisjuhitavate rakettide ja tehnoloogia jõudmist Liibanoni rühmituse Hezbollah' kätte, mis on Põhja-Iisraeli suunas rakette lasknud. Hiljuti korraldas Iisrael aga rünnaku, mis oli tavatu nii selle ulatuslikkuse kui ka vägede kaasamise tõttu.

Iisraeli ametnikud teavitasid USA-d plaanist Süürias Masyafi linna lähedal operatsioon korraldada, kuid ei täpsustanud Ühendriikide ametnike sõnul, kuidas või millal seda tehakse.

"See rünnak oli suurejooneline ja ebatavaline," ütles endine riikliku julgeolekunõukogu Süüria direktor ja Washingtoni Lähis-Ida poliitika instituudi vanemteadur Andrew Tabler.

Tema sõnul näitab see, et Süüria president Bashar al-Assad ja tema režiim on jätkuvalt vastupanuteljel, isegi kui Assad on lasknud Iraanil pärast 7. oktoobri rünnakut Iisraelile oma riigist vaid üksikuid rünnakuid korraldada. Vastupanutelg on väljend, mis viitab Iraani, Süüria ja Hezbollah' liidule Iisraeli ja Lääne sõjalise kohalolu vastu Lähis-Idas.

Teated pühapäevaöisest rünnakust hakkasid levima juba nädala alguses, sealhulgas opositsiooni uudistelehel Syria TV, mis teatas, et Iisraeli väed saabusid, libistades end helikopteritelt köitega alla.

Charles Lister Lähis-Ida instituudi mõttekojast, kes on piirkonna arenguid tähelepanelikult kälginud, ütles, et Iisraeli haarangu sihtmärgiks oli mäe sees asuv tehas, kus toodetakse rakette. Seda rajatist kontrollib Listeri sõnul Iraani Islami revolutsiooniline kaardivägi, mille USA on kandnud terroristlike organisatsioonide nimekirja. Tegu on osaga suuremast militaarkompleksist, mida haldab Assadi režiim Süürias.

Analüütikute sõnul on Iisrael süüdistanud Iraani, et see kasutab Masyafi lähedal sõjaväeobjektides asuvat teaduslikku uurimiskeskust relvade ja rakettide väljatöötamiseks oma piirkondlike relvajõudude, sealhulgas Hezbollah' jaoks.

Pentagoni pressiesindaja, õhujõudude kindralmajor Pat Ryder keeldus rünnaku teemal küsimustele vastamast ja suunas ajakirjanikud seda Iisraeli valitsuselt küsima, kes aga samuti kommentaaridest keeldusid.

Iraani välisministeerium mõistis esmaspäeval Süürias toimunud rünnakud hukka ja eitas, et tal oleks seal mingeid sõjalisi objekte.

Hezbollah' on tulistanud Põhja-Iisraeli suunas rakette alates ligi aasta eest toimunud Hamasi rünnakust Iisraeli vastu. Hezbollah' on öelnud, et ei lõpeta seda enne, kui Iisrael peatab sõjategevuse Gazas.