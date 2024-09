Meeleavaldajad nõudsid Iisraelis taas kokkulepet Hamasiga

Iisraelis nõudsid meeleavaldajad taas kokkulepet Hamasiga, et pantvangid vabaks saaksid. Peaminister Benjamin Netanyahu toetus on aga pisut suurenenud.

Tuhanded meeleavaldajad kogunesid taas Iisraelis Tel Avivi kesklinna, nõudes, et Iisraeli valitsus pingutaks rohkem äärmusrühmituse Hamas käes olevate pantvangide vabastamiseks.

Hiljuti leiti Gaza tunnelitest kuue pantvangi surnukeha ja see tekitas Iisraelis uue pahameelelaine. Praegu on Hamasi käes veel sadakond pantvangi ja arvatakse, et vähemalt kolmandik neist on surnud.

"Olime kohkunud, kui saime teada, milliseid süngeid ja ebainimlikke tingimusi peavad Hamasi tunnelites hoitavad pantvangid taluma. See, mida nad vangistuses läbi elavad, on kujuteldamatu," rääkis tapetud pantvangi sugulane Naama Weinberg.

Meeleavaldus kulges üldiselt rahulikult. Toimusid mõned kokkupõrked politseiga, kui ratsapolitsei üritas protestijaid kiirteelt eemale tõrjuda. 15 meeleavaldajat arreteeriti.

Pantvangide vabastamist nõudvad meeleavaldajad on paaril viimasel korral ühinenud valitsuse ja peaminister Benjamin Netanyahu vastu protestijatega.

"Nägime kohutavaid kaadreid tunnelist, kus pantvange hoiti. Meie pantvangid lämbuvad seal ikka veel tema pärast. Kuni Netanyahu on võimul, kestab see sõda

lõputult ja pantvangide asjus kokkulepet ei tule," rääkis pantvangi vend Yotam Cohen.

Äsja avaldatud avaliku arvamuse küsitlus näitab aga, et peaminister Netanyahu ja tema juhitav Likud on Hamasi rünnakule järgnenud madalseisust üle saanud ja taas populaarsust kogunud. Kui valimised toimuksid praegu, saaks Likud parlamendis kõige rohkem kohti.

Pühapäeval aga tulistasid Jeemeni huthid Iisraeli keskossa ballistilise raketi. Suures piirkonnas anti õhuhäire ja inimesed kiirustasid varjenditesse. Rakett langes asustamata alale ega tekitanud suuremat kahju, ühes rongijaamas tekitasid killud siiski purustusi.

Iisraeli armee algatas uurimise, miks õhukaitsesüsteem raketti juba enne Iisraeli õhuruumi jõudmist kahjutuks ei teinud. Iisraeli kaitsevägi on pikka aega hoiatanud, et Iisraeli õhutõrje ei ole hermeetiline.