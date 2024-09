Hezbollah' asejuht: võitluses Iisraeliga on alanud uus etapp

"Me oleme sisenenud uude etappi, nimelt avatud arveldusse," ütles Qassem varem sel nädalal Iisraeli rünnakus surma saanud Hezbollah' komandöri matustel.

"Ähvardused ei peata meid. Me oleme valmis silmitsi seisma kõigi sõjaliste võimalustega," lisas ta.

Iisraeli kaitsejõud (IDF) teatasid laupäeva õhtul, et korraldasid Lõuna-Liibanonis kaks rünnakulainet – ühe umbes 290 sihtmärgi ja teise 110 objekti vastu. Samal ajal kõlasid kümnetes Põhja-Iisraeli linnades Hezbollah' raketirünnakute eest hoiatavad sireenid.

Liibanonist ületas Iisraeli piiri hinnanguliselt umbes 10 raketti, millest enamik peeti kinni, teatas IDF. Hezbollah teatas, et rünnak oli osa esmasest vastusest piipari ja raadiosaatja rünnakutele, mille tagajärjel sai teisipäeval ja kolmapäeval kogu Liibanonis haavata üle 3000 ja hukkus 42 inimest. Laialdaselt arvatakse, et rünnakute taga oli Iisrael, kuigi riik pole avalikult vastutust võtnud.

Iisraeli president Isaac Herzog ütles pühapäeval Sky Newsile, et Iisrael ei taha sõda Liibanoniga ja väitis, et konflikti õhutasid piirkonnas asuvad Iraani esindajad, sealhulgas Hezbollah' ja Jeemeni huthid, samuti Hamas Gazas.

Valge Maja: sõjaline eskalatsioon ei ole Iisraeli parimates huvides

Sõjaline eskalatsioon ei ole Iisraeli parimates huvides, ütles Valge Maja riikliku julgeoleku kõneisik John Kirby pühapäeval.

Iisraeli ja Liibanoni piiriülesed pinged on suurendanud kartusi täiemahulise sõja puhkemisest.

"Me ei usu, et selle sõjalise konflikti eskaleerimine on nende parimates huvides," ütles Kirby telekanali ABC saatele "This Week", lisades, et USA ütleb seda otsesõnu oma Iisraeli kolleegidele.