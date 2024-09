Riigikohus ei lubanud ajutiselt töölt eemaldatud kohtunikul tööle hakata

"Kuigi üldkogu nõustub kaebajaga, et tema teenistusest kõrvaldamisega võib kaasneda teiste Viru maakohtu kohtunike töökoormuse kasv ning ajutiselt ehk ka keskmise menetlusaja pikenemine, ei ole teenistusest kõrvaldamise võimalik negatiivne mõju teiste kohtunike või kohtu kui terviku tööle praegusel juhul asjakohane kaalutlus," seisab Riigikohtu üldkogu otsuses.

Hallmägi kaebas üldkogusse Riigikohtu distsiplinaarkolleegiumi 15. juulil tehtud määruse, millega kõrvaldati kohtunik teenistusest distsiplinaarasja menetlemise ajaks ja vähendati tema palka poole võrra.

Hallmägi taotles määruse resolutsiooni muutmist tema teenistusest kõrvaldamise osas ja palus lubada ta teenistusse palga vähendamisega poole võrra.

Riigikohtu üldkogu ei nõustunud kaebaja väitega, et teda on karistatud sama distsiplinaarsüüteo eest korduvalt. Väljavõte määrusest: "Distsiplinaarasja menetlemise ajaks teenistusest kõrvaldamine ei ole karistus, seega ei saa kaebaja kõrvaldamine olla ka kaebaja mitmekordne karistamine sama distsiplinaarsüüteo eest. Teiseks, kuigi kaebajat on kolleegiumi 23. septembri 2022. a otsusega karistatud ametikohustuste mittekohase täitmise eest tsiviilasja nr 2-20-16862 menetlemisel, heidetakse praeguses distsiplinaarasjas kaebajale ette uusi rikkumisi nimetatud tsiviilasja menetlemisel, st menetlemisega venitamist pärast kolleegiumi 2022. a otsust. Kolmandaks ei võta üldkogu seisukohta, kas kaebajale 2022. a määratud distsiplinaarkaristus on KS § 88 lg 6 alusel kustunud või mitte. Isegi kui karistus on kustunud, on ka varasematele kustunud distsiplinaarkaristustele võimalik siiski tugineda kui isikut iseloomustavale teabele, et hinnata, kas varasemad mõjutusvahendid on olnud kaebaja käitumise suunamisel edukad."

Lisaks 2022. aastal tehtud karistusele, millega Hallmägi tunnistati süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises ja karistati palga vähendamisega 15 protsendi võrra kuueks kuuks, on Riigikohtu juures tegutsev distsiplinaarkolleegium Hallmäed karistanud ka 2019. aastal.

Tol korral mõistis kolleegium Hallmäe süüdi tsiviilasjade lahendamisega venitamises, kohtulahendite kuulutamise aja korduvas ja pikaks ajaks edasilükkamises ning menetlusosaliste sellest teavitamata jätmises. Samuti mõistis kolleegium kohtuniku süüdi otsuse kirjeldava osa nõuete rikkumises. Distsiplinaarkolleegium mõistis kohtunikule karistuseks ametipalga vähendamise 10 protsendi võrra kuueks kuuks.

Andres Hallmägi on olnud Viru maakohtu kohtunik alates 3. veebruarist 2014.