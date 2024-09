Venemaa teenib varastatud Ukraina vilja müügist miljardeid dollareid

Alates 2022. aastast on Moskva väed Ukrainas okupeerinud osa Euroopa kõige viljakamast põllumaast. Okupandid on kas saagid konfiskeerinud või odavalt kokku ostnud, sageli sunniviisiliselt.

Äri hõlmab laia klientide võrgustikku, kes saavad kasu Moskva sõjaaegsest patronaažisüsteemist, sealhulgas Venemaa laevatehas, mis varustab sissetungi; ettevõte, mis on seotud Iraani revolutsioonilise kaardiväega; ning Krimmi ärimees, kes kaupleb Süüria ja Iisraeliga. Veel üks ettevõte müüb vilja läbi Araabia Ühendemiraatide.

Ukraina põllumajandustoodete röövkaubandus hoiab Venemaa liitlasi rahastatud ja Moskvale lojaalsena, isegi kui see seisab silmitsi kasvava majandussurvega, pakkudes omamoodi mitteametlikku finantsvahendit Kremli eesmärkide saavutamiseks.

"See on nagu sõda, mis toidab ennast," ütles õiguskaitseorganisatsiooni Project Expedite Justice juriidiline direktor Pascal Turlan, kes aitab Ukraina prokuröridel teraviljavargust uurida. "Illegaalne kaubandus toob tulu Kremli sponsoreeritud patroonisüsteemile, mis omakorda aitab konflikti ja okupatsiooni jätkata."

Sõja kaose ja Moskva pettuse tõttu on Venemaa varguse täpset kaubanduslikku väärtust raske kindlaks teha, kuid see on suur.

"Alates 2022. aastast on operatsioon otseselt saatnud vähemalt neli miljonit tonni teravilja ja teisi põllumajandussaadusi okupeeritud Ukrainast rahvusvahelistele turgudele, tuues tulu 800 miljonit dollarit," ütles Ukraina põllumajandusminister Markijan Dmõtrasevitš.

Ukraina mittetulundusühingu Texty andmetel on veelgi rohkem teravilja eksporditud maismaa kaudu või väikestel laevadel. Nad hindavad, et Venemaa poolt okupeeritud aladelt võetud teravilja koguväärtus võib ulatuda 6,4 miljardi dollarini.

Süsteemil on mitmeid vorme. Kolm suurt laeva, mis ekspordivad suuri koguseid ebaseaduslikku teravilja, kuuluvad ettevõtete ahela kaudu Venemaa riiklikule United Shipbuilding Corp-le, mis on samuti tootnud sõjalaevu, mida kasutati Ukraina linnade pommitamiseks, teatas USA valitsus.

Vene ettevõte, mis müüs eranditult teravilja okupeeritud Zaporižžja piirkonnast, annetas 10 miljonit rubla ehk 111 000 dollarit provintsis võitlevale pataljonile, selgub KibOrg Newsi hangitud dokumendist. KibOrg News on Ukraina projekt, mis dokumenteerib Venemaa majandusliku rüüstamise tegevust okupeeritud aladel.

Moskva ründab ka Ukraina enda teraviljaeksporti. Kolmapäeva hilisõhtul tabas Venemaa rakett laeva, mis vedas Ukraina nisu, kohe pärast seda, kui see oli lahkunud Musta mere sadamast Egiptuse suunas, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma Telegrami kanalil.

Venemaa ebaseaduslik põllumajanduskaupade transiit algab Ukraina farmidest. Moskva väed sunnivad põllumehi müüma oma saaki turuhinnast madalama hinnaga või varastavad selle, mõnikord relva ähvardusel.

Bohdan Katerenõak, lõunapoolses Ukraina provintsis Hersonis asuva viljahoidla juhataja, mille Venemaa sõja alguses vallutas, ütles, et ta oli tööl 2022. aasta augustis, kui automaatidega mehed tema kabinetti sisenesid.

"Meil on käsk üle võtta," ütles üks neist Tšetšeeni aktsendiga, ulatades talle FSB, Venemaa sisejulgeolekuteenistuse, isikutunnistuse, rääkis Katerenõak. Mõni päev hiljem saabus teine mees, kes väitis samuti, et on FSB agent, ja konfiskeeris rajatise vilja. "Nad on bandiidid," ütles Katerenõak.

Enamik rahvusvahelisi ostjaid keelduvad Ukraina okupeeritud alade teraviljast, et vältida sanktsioone ja survet Kiievist. Seetõttu suunavad Moskva-meelsed eksportijad varastatud saagi Venemaa mandriosale, kust seda saab edasi eksportida maailma turgudele. Venemaalt pärit põllukultuuride ostjatel on nende päritolu kindlaksmääramine keeruline.