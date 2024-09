Harri Tiido: kuidas Venemaal õigeid inimesi aretatakse

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all biopoliitika Venemaa moodi. Venemaal aretatakse praegu olendit, kes on mõtlemisest vabastatud ja käsu korral kõigeks valmis, märgib Tiido.

Nähtusest nimega biopoliitika ei ole meil palju juttu olnud. Kuigi Eestis on selle ala asjatundjaid, näiteks Tartu Ülikooli teadur Andrei Makarõtšev ja veelgi mõni. Mõte rääkida biopoliitikast Venemaa kontekstis tekkis ühest Makarõtševi märkusest, et Vladimir Putini režiim rakendab seda Vene ühiskonnas.

Teoorias on biopoliitika seotud filosoofi Michel Foucault'ga, kes termini 1970. aastatel kasutusele võttis. Üldiselt peaks inimese elu biopoliitilises mõttes olema poliitika teema ja sisaldama mehhanisme võimu teostamiseks ja julgeoleku tagamiseks. Ehk siis on jutt riigi tegevusest elanikkonna hügieeni, sündimuse, suremuse, sisse ja väljarände ning nakkushaiguste puhul.

Pole ka ime, et laiemalt tuli biopoliitika jutuks koroonapandeemia ajal. Üldiselt peaks see olema positiivne nähtus, kuna tähendaks justkui riigi ettevõtmisi sündimuse, sotsiaalhoolekande ja tervise vallas.

Selle taustajutu kontekstis näeme teistsugust biopoliitikat. See tähendab riigi juhtkonna askeldamist inimese kui bioloogilise olendi ühiskondlikul ja ka füüsilisel vormimisel.

Andrei Makarõtšev märkis ühes intervjuus, et tema jaoks sai pilt selgeks, kui Putin kohtumisel Ukraina sõja käigus hukkunute naiste ja emadega oma suhtumise välja ütles. Nimelt avaldas ta küll kahetsust kohalolnute lähedaste surma puhul, kuid lisas, et see on ikkagi parem kui surm viina läbi. Makarõtševi jaoks oli see selge biopoliitiline avaldus. Venemaal ongi surm viidud uude tähendusse, sellest on kujunenud ühelt poolt argise mõtteviisi osa ja teisalt on sellest kujundatud ka omamoodi kultus.

Hagu heidab lõkkesse ka Moskva õigeusu kirik, mis pakub elanikkonnale ühist surma juhul, kui midagi valesti peaks minema. Nagu ütles patriarh Kirill, tähendaks igasugune katse Venemaale sõjalist kaotust põhjustada kogu inimkonna lõppu… Selle fraasiga viis ta Vene kliki biopoliitika juba globaalsele tasandile.

Biopoliitiliselt on inimese elu Venemaal muutunud eraisiku asjast riigi teemaks, see on poliitika objekt. Inimese keha ei kuulu enam temale, see on riigi omand. Kui arvestada Venemaa niinimetatud liharünnakuid rindel ehk sõdurite kindlasse surma ajamist, et massiga vastane alla suruda, siis on loomulik, et neid lihakehasid on vaja järjest taastoota.

Seda nii füüsilises kui ka psüühilises mõttes. Nimelt peab see lihakeha olema valmis alati ja vastuvaidlematult tegema seda, mida tal kästakse teha.

Nii ongi Vene võim hakanud imbuma inimese elu kõigisse sfääridesse, ka kõige intiimsematesse. Elanikkonna taastootmiseks on vaja, et naised ei väsiks sünnitamast, kuulutatud on vajadust, et igal naisel võiks olla kaheksa last.

Ametlikult on siht küll tagasihoidlikum. Kui praegu on sündimus 1,41 last ühe naisterahva kohta, siis aastaks 2030 tuleks see tõsta 1,8-ni, mis ei olegi väga ambitsioonikas ja jääb alla isegi elanikkonna taastootmise tasemele. See kava sisaldub Putini maikuises ukaasis, milles esitati Venemaa rahvuslikud arengusihid. Kui keegi peaks mõtlema laste saamist vältida, on osad poliitikud pakkunud sellise mõttelaadi kuulutamist ekstremistlikuks. Koos kõigi seadusandlike järeldustega ekstremistliku tegevuse tõrjumiseks.

"Lastele ja noortele raiutakse pähe, et elus edasi jõudmiseks on vajalik täielik poliitiline lojaalsus."

Siit tuleneb üks teine loogiline järeldus. Üldiselt langeb sündimus siis, kui rahva elatustase paraneb. Mida jõukam elanikkond, seda madalam sündimus. Neis riikides, kus elatustase on madal või tõuseb väga aeglaselt, on ka sündimuse langus aeglasem. Kui Venemaal sõja tõttu elatustase peaks langema, on see ju võimude jaoks hea – ehk siis paranevad ka sündimuse näitajad. Samasse sündimuse tõusu eest võitlemise rubriiki võib paigutada ka võitluse seksuaalvähemuste vastu.

Moskva režiim on ilmselt võtnud tõsiselt ette uute mundrikandjate, kuulekate lihakehade tootmise ka psühholoogiliselt. Pärast Vladimir Putini kogemuste vahetamise visiiti Põhja-Koreasse otsustati hakata ka lapsi sinna väljaõppele saatma. Putini režiimi eesmärkide jaoks on see kindlasti paslik ajude töötlemise paik.

Vene riiklik noorteühendus Esimeste liikumine kuulutaski kohe välja valiku laste suunamiseks õppelaagrisse Sondowan. Liikumine ise on muide Euroopa Liidu ja USA sanktsioonide all töö eest Ukrainast väljaveetud laste ajude komposteerimisel.

Putini jaoks on see ühendus ilmselt tema igatsetud pioneeriorganisatsiooni uuskehastus. Siht on maast madalast kujundada lastes sõjaväelist distsipliini, käskudele allumist ja ühistegevust koos suhtumisega nii-öelda vaenulikese jõududesse. Selleks on liikumine reguleeritud eraldi seadusega, sel on riiklik rahastus ja juurdepääs õppeasutustele.

Endise kaitseministri Sergei Šoigu eestvõttel on asutatud rida keskusi nimega Avangard ja neid on juba üle saja. Keskustes valmistatakse noori sõjaväeteenistuseks ja viiakse läbi sõjalis-patriootlikku kasvatust. Seda ka Ukraina rindelt tagasi tulnud veteranide kaasabil.

Mullu hakati aga avama keskuse Sõdalane filiaale, mida on vähemalt 33, ja neis treenitakse koolilapsi ning kadette, aga ka täiskasvanud vabatahtlikke, kes peaksid seejärel rindele suunduma. Sportlastele on mõeldud eraldi väeüksus Sojuz, mille osalised said väljaõpet Tšetšeenias eriüksuste kõrgkoolis.

Lastele ja noortele raiutakse pähe, et elus edasi jõudmiseks on vajalik täielik poliitiline lojaalsus. Kõik need meetmed aitavad võimude silmis kujundada seda kuulekat massi, mida võib suunata ükskõik kuhu ja ükskõik kelle vastu. Mõni vaatleja on selle peale öelnud, et olukorra muutmiseks on vaja muuta Vene elukeskkonda, vahetada välja inimese ja tema mõtlemise ning käitumise antropoloogiline tüüp. Kuidas seda teha, on juba omaette probleem.

Kui nõukaliidus püüti aretada uut tüüpi olendit, nõukogude inimest, siis praegu aretatakse Venemaal oma tüüpi olendit, keda võiks ehk nimetada homo putiensiseks ehk putini inimeseks – mõtlemisest vabastatud ja käsu korral kõigeks valmis. Selline on siis biopoliitika Vene moodi.

