Torm nõudis Kesk- ja Ida-Euroopas vähemalt 15 inimelu

Kesk- ja Ida-Euroopas möllanud torm Boris on nõudnud vähemalt 15 inimelu. Paduvihm on Poolas, Tšehhis, Austrias ja mujal toonud kaasa üleujutused ning elektrikatkestused takistavad ettevõtete tööd.

Torm Boris on Kesk- ja Ida-Euroopas möllanud terve nädalavahetuse. Tugev paduvihm on pannud jõed üle kallaste tõusma, vesi on minema uhtunud teid ja sildu. Mitmel pool on ettevõtetes töö katkestatud, näiteks Tšehhis on suures koksitehases ja keemiaettevõttes töö peatunud, sest elektrit ei ole.

Poola valitsus pidas erakorralise istungi ja peaminister Donald Tusk kuulutas looduskatastroofi tõttu välja eriolukorra. Tema sõnul ulatub kahju vähemalt miljardi zlotini (234 miljonit eurot).

Tšehhis evakueeriti üleujutuste tõttu tuhandeid inimesi.

"Päästsime inimesi, kes olid meist kahe meetri kõrgusel katusel. Maja ees on veel inimesi lõksus, kuid vool on liiga tugev," rääkis päästetootaja Jindrich Stefek.

Doonau jõe vesi tõusis rekordtasemele, Slovakkia pealinn Bratislava on osaliselt vee all, Stupava lossi sissepääs on üle ujutatud.

Austrias voolav Viini jõgi, mis tavaliselt ei ole kuigi võimas, tõusis Viini lääneosas üle kallaste, ujutades üle keldreid ja rikkudes elamuid. Mitmes piirkonnas on praeguseks siiski hullem möödas.

"Õnneks on päästetöötajad jõe asjus juba häire maha võtnud. See on suur kergendus, et vähemalt jõgi enam maju ei ohusta. Kuid vesi maapinnal on endiselt probleem ja meil pole elektrit," ütles Viini elanik Isabella Schifter.

"Kogu elamine, kõik see siin on hävinud. Isegi aknad läksid vees olevate puude tõttu katki. Garaaž läks, magamistuba, uus köök, mis mul on, noh, mis mul kunagi oli," rääkis Opava elanik Erich Halfar.

Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni kliimateadlaste sõnul tuleb kliimamuutuste tõttu äärmuslike ilmaoludega harjuma hakata.