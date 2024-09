Poolas Nysa linna lähistel asuv tamm ähvardab tulvade tõttu puruneda

Võimud soovitavad kõigil 40 000 Nysa linna elanikul mõnda turvalisemasse paika siirduda.

Kesk- ja Ida-Euroopas on tormi Boris põhjustatud tulvades saanud surma vähemalt 21 inimest.

Üleujutused on probleeme põhjustanud Austrias, Rumeenias, Poolas ja Tšehhis.

Suuremalt jaolt on tulvaveed praeguseks juba alanema hakanud.

Nysa elanikud kurdavad aga, et ei saa toimuva kohta võimudelt piisavalt infot.

"Kohalikud võimud on meid infopuudusesse jätnud. Me saame infot interneti kaudu. Meil pole vett, pole elektrit, aga meil on mobiiltelefonid. Sealtkaudu hangime infot, aga mitte kohalike võimude käest," rääkis Nysa elanik.