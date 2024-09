Poola: Venemaa kasutab üleujutusi infosõjaks

"Hoiduge valeinfost! Venemaa korraldab Edela-Poolas valitseva üleujutuse tõttu info- ja psühholoogilisi mõjuoperatsioone. [Vene] mõjuaparaat kasutab küberruumis selektiivset infovalikut ning selle eesmärk on tekitada [info] adressaatides hirmu ja abituse emotsioone. Operatsiooni üks elemente on katse õõnestada usaldust riigi julgeolekustruktuuride vastu," kirjutas Poola küberjulgeoleku amet sotsiaalmeediakanalis X (endine Twitteris).

Uważaj na dezinformację!



W związku z występującą na terenie południowo-zachodniej Polski sytuacją powodziową, mamy do czynienia z operacją informacyjno-psychologiczną atrybuowaną do Federacji Rosyjskiej. Aparat wpływu stosuje w cyberprzestrzeni technikę selektywnego… pic.twitter.com/r8gqJWMl3B — Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (@CyberWojska) September 22, 2024

Amet kutsus inimesi üles mitte lähtuma emotsioonidest ning kontrollima oma infoallikaid.

"Eelkõige olge ettevaatlik sisu suhtes, mille eesmärk on tekitada emotsioonidest lähtuvaid vägivaldseid reaktsioone, mida ajendavad kannatuste ja hävingu pildid," seisis hoiatuses.

Kesk- ja Ida-Euroopat vaevavad juba üle nädala üleujutused, mis on nõudnud vähemalt 23 inimese elu. Suurtest sadudest põhjustatud probleemid on nüüdseks jõudnud ka Põhja-Itaaliasse.

Poola on teatanud, et üleujutuspiirkonda saadeti üle 23 000 sõduri ning veel 3000 sõdurit on valmisolekus.

Poola valitsus kuulutas esimest korda kuulutas riigi edelaosas välja looduskatastroofist põhjustatud eriolukorra.