Sõja 941. päev. Ukraina tabas kahte Venemaa laskemoonaladu

Oluline laupäeval, 21. septembril kell 22.38:

- Zelenski eitab andmeid 80 000 Ukraina sõduri hukkumise kohta;

- Zelenski sõnul on osa võiduplaanist Venemaa ründamine USA rakettidega;

- Politico: USA võib saata Ukrainale F-16 jaoks keskmaarakette;

- Ukraina: Venemaa plaanib lööke tuumarajatistele;

- Vene meedia: Ukraina droonilöök põhjustas Krasnodari krais asuvas laskemoonalaos plahvatusi;

- Tihhoretski linnas kehtestati Ukraina droonirünnaku järel eriolukord;

- Zelenski sõnul on sõja lõpp Venemaaga liitlaste otsuste taga;

- Ukraina uuenenud riigieelarvest läheb 10,84 miljardit eurot kaitsele;

- ISW: Vene väed edenesid Vovtšanski, Kreminna, Toretski ja Pokrovski lähistel;

- Venemaa õhurünnakus Harkivile sai vigastada vähemalt 15 inimest;

- Kuberner: Brjanski oblastis tulistati alla 16 Ukraina drooni;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1440 sõdurit.

Venemaa teatas, et ei osale Ukraina rahutippkohtumisel

Venemaa teatas laupäeval, et ei osale novembris toimuval teisel Ukraina rahutippkohtumisel, kuigi Ukraina president Volodõmõr Zelenski andis märku, et esitab seekord kutse ka Moskva esindajaile.

Moskva lükkas selle idee tagasi enne Zelenski reisi USA-sse, kus ta peaks esitama oma rahuettepanekud Joe Bidenile, Kamala Harrisele ja Donald Trumpile.

"Tippkohtumisel on sama eesmärk: propageerida elujõuetut "Zelenski valemit" kui ainsat alust konflikti lahendamiseks, saada sellele maailma enamuse toetus ja ühes sellega esitada Venemaale ultimaatum kapitulatsiooni kohta," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

"Me ei osale sellistel tippkohtumistel," lisas ta.

Moskva teatas, et on valmis arutama "tõsiseid ettepanekuid", mis arvestavad "kohapealset olukorda", "geopoliitilist tegelikkust" ning režiimi juhi Vladimir Putini 14. juunil formuleeritud vastavat algatust.

"Venemaa ja selle huvide arvestamiseta ei ole võimalik õiglast ja püsivat rahu saavutada," ütles Zahharova.

Putin lausus juunis, et Venemaa nõustub rahukõnelustega, kui Ukraina loobub neljast oma oblastist, mille Moskva enda omaks kuulutas.

Zelenski eitab andmeid 80 000 Ukraina sõduri hukkumise kohta

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul ei vasta tõele Wall Street Journali (WSJ) andmed, et Ukraina relvajõud on sõjas kaotanud 80 000 sõdurit, kirjutab Unian.

"Jutt 80 000 Ukraina sõduri kaotustest on vale. Tegelik arv on palju väiksem, oluliselt väiksem" rõhutas ta.

17. septembril kirjutas WSJ, et sõjas hukkunud Ukraina sõdurite arv ulatub 80 000 inimeseni

Selle aasta veebruaris avaldas Zelenski, et sõjas on hukkunud 31 000 Ukraina sõdurit.

Ukraina: Venemaa plaanib lööke tuumarajatistele

Ukraina välisminister Andrõi Sõbiha ütles laupäeval, et Venemaa plaanib enne talve tulekut lööke Ukraina tuumarajatistele ning kutsus lääneriike ja ÜRO-d üles alalisele missioonile Ukraina tuumarajatiste juures.

"Ukraina luure andmetel on Kreml valmistamas ette lööke kriitilise tähtsusega Ukraina tuumarajatiste vastu," lausus ta.

Zelenski sõnul on sõja lõpp Venemaaga liitlaste otsuste taga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval, et rohkem kui kaks ja pool aastat kestnud sõja lõpp seisab lääneliitlaste otsuste taga, millist relvastust Ukrainale antakse ja kuidas seda kasutada lubatakse.

Zelenski märkis, et seetõttu on väga tähtis järgmisel nädalal toimuvad kohtumised USA-s.

"Vastus küsimusele "millal lõppeb sõda?" on meie partnerite taga nii kaua, kuid nad otsustavad, mida me saame teha enda kaitsmiseks, oma iseseisvuse ja võidu heaks. Meie selge strateegia saab olema partnerite laual. USA presidendi laual," lausus Zelenski.

Zelenski sõnul on osa võiduplaanist Venemaa ründamine USA rakettidega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtub järgmisel nädalal USA presidendi Joe Bideniga ning tutvustab talle valminud võiduplaani, mida ei ole veel avalikuks tehtud.

Zelenski on siiski detaile plaanist avaldanud, näiteks ütles ta meediabriifingul Observerile, et osa võiduplaanist on USA pikamaarakettide kasutamine, et teha lööke sügavale Venemaa territooriumile.

Ei USA ega Suurbritannia pole seni andnud Ukrainale luba kasutada nende antud rakette Venemaa territooriumi ründamiseks. Suurbritannia on samas andnud mõista, et nad on valmis andma Ukrainale loe kasutada brittide Storm Shadow rakette Venemaa territooriumi ründamiseks.

Valge Maja on aga selle plaani suhtes endiselt skeptiline ning ameeriklaste seisukohta ei suutnud muuta ka Bideniga kohtunud Briti peaminister Keir Starmer.

Zelenski avaldas siiski lootust, et Bideni meelt suudetakse muuta, märkides, et USA president on ka varem keerulistes küsimustes oma arvamust muutnud.

Zelenski kohtub järgmisel nädalal tõenäoliselt ka Donald Trumpiga.

Politico: USA võib saata Ukrainale F-16 hävituslennukite jaoks keskmaarakette

USA võib oma viimase sõjalise abipaketiga saata Ukrainale keskmaarakette F-16 hävitajate jaoks, teatas Politico, viidates anonüümsetele USA ametnikele.

USA teatab eeldatavasti järgmisel nädalal 375 miljoni dollari suurusest sõjalise abi paketist Ukrainale, kirjutas Reuters. Pakett kujutab endast suurimat USA sõjalist abi Ukrainale alates 2024. aasta maist.

Ametnikud ütlesid Politicole, et pakett võib sisaldada ka keskmaa liugpomme JSOW (Joint Standoff Weapon), mille laskeulatus on üle 100 kilomeetri.

Ametnike sõnul ei ole abipaketi sisu veel lõplikult kinnitatud ja see võib muutuda.

JSOW-l on lühem lennuulatus kui USA-s toodetud ATACMS-i pikamaarakettidel, mis suudavad lennata kuni 300 kilomeetrit.

Ukraina sai USA-s toodetud F-16 reaktiivlennukid kätte juuli lõpus ja on neid kasutanud, et peatada Venemaa õhurünnakuid.

Üks F-16 on juba hävinenud.

Järgmisel nädalal avaldatav abipakett sisaldab anonüümsete ametnike sõnul veel: patrullpaate, HIMARS-i laskemoona, 155- ja 105-millimeetrist suurtükiväe laskemoona, varuosi ja muid relvi.

Ukraina tabas kahte Venemaa laskemoonaladu

Venemaal Krasnodari krais Tihhoretski rajoonis toimunud droonilöök põhjustas täpsustamata rajatises lõhkekehade plahvatusi, teatas piirkonna kuberner Veniamin Kondratjev laupäeval.

Kuigi Kondratjev ei täpsustanud, kus plahvatused toimusid, siis Vene Telegrami uudistekanal Astra teatas, et rünnakus sai pihta Tihhoretski laskemoonaladu.

Russian ammunition depot in Tikhoretsk, Krasnodar region of Russia was destroyed tonight as a result of Ukrainian attack.



The Tikhoretsk Munitions Storage Facility was confirmed as a storage site for the North Korean munitions by the White House on October 13, 2023.



Epic… pic.twitter.com/K1ifdw7WZz — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 21, 2024

Vene õhutõrjeüksused lasid Tihhoretski rajooni kohal alla kaks drooni 21. septembril, ütles Kondratjev

"Üks neist kukkunud droonidest põhjustas tulekahju, mis levis plahvatusohtlikele esemetele. Algas detonatsioon," kirjutas Kondratjev.

Plahvatuse lähedusest evakueeritakse kohalikke elanikke, ütles Kondratjev.

Ukraina armee kinnitas laupäeval, et rünnati kahte Vene sõjaväeladu Tveri oblastis ja Krasnodari krais.

"Ukraina kaitsejõud andsid löögi kahele Vene relvajõudude arsenalile," teatas Kiievi armee avalduses. "Ülesanded täideti edukalt."

Tihhoretski rajoonis asub suur laskemoonaladu, mis on viimase aasta jooksul laienenud, et mahutada Põhja-Koreast pärit laskemoonasaadetisi, vahendab Washington Post.

Satelliitpiltide järgi süütasid plahvatanud laod ka lähedalasuva õhuväebaasi.

Sentinel-2 infrared satellite pass over Tikhoretsk after an extremely successful Ukrainian strike on Russia's 719th Artillery Ammunition Base overnight.



The ammunition dump is ablaze, and exploding munitions set the nearby Tikhoretsk Air Base on fire. pic.twitter.com/xjnRffyaMF — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 21, 2024

/3. A very detailed article about the logistics of North Korean munition to Russia. Including detailed description of the transformation of Tikhoretsk ammunition storage facility into a hub for North Korean munition. https://t.co/bOK33gceqm pic.twitter.com/Kl5xuq0RsB — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 21, 2024

Laupäeva hommikul ilmusid teated ka teisest tabamuse saanud laskemoonalaost Venemaal Tveri piirkonnas.

Russian Telegram channels report one more drone attack on an ammunitions warehouse in Oktyabrskoye, Tver region of Russia.



NASA fire maps show a large fire in that area. https://t.co/HJYCO04SbX pic.twitter.com/8ZnOr39A6X — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 21, 2024

Tihhoretski linnas kehtestati Ukraina droonirünnaku järel eriolukord

Venemaa teatas laupäeval kohaliku eriolukorra kehtestamisest Tihhoretski linnas, kus Ukraina teatel tehti droonirünnak laskemoonalaole.

"Abi osutamiseks inimestele ja kõigi selle vahejuhtumiga seotud probleemide lahendamiseks kehtestatakse kohalik eriolukorra režiim," ütles Krasnodari krai kuberner Veniamin Kondratjev sotsiaalmeedias.

Varem teatas kuberner umbes 1200 inimese evakueerimisest seoses droonirünnakuga.

Ukraina uuenenud riigieelarvest läheb 10,84 miljardit eurot kaitsele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas reedel seaduseelnõu, mis suurendab riigieelarvet 500 miljardi hrivna (10,84 miljardi euro) võrra kaitsekulutusteks ja sõjaliste vajaduste katmiseks.

Seaduse eesmärk on rahastada viivitamatuid meetmeid julgeoleku- ja kaitsevallas, et seista vastu Venemaa ulatuslikule relvastatud agressioonile Ukraina vastu, seisis ülemraada veebiküljel seaduseelnõu selgitavas tekstis.

Parlamendi rahanduskomisjoni esimees Roksolana Pidlasa ütles, et täiendav raha tuleb valitsuse võlakirjade müügist ja riigivõla plaanitust väiksema tagasimaksmise tagajärjel tekkivatest vahenditest.

Lisaks saadakse raha maksutõusudest ning ka suurenenud aktsiisist tubakatoodetele ja kütusele.

Ülemraada võttis seaduseelnõu vastu kolmapäeval, 18. septembril.

Parlamendiliige Jaroslav Železnjak ütles pärast hääletust, et selle aasta riigieelarve on rekordiline 3,73 triljonit hrivnat (umbes 80,9 miljardit eurot).

ISW: Vene väed edenesid Vovtšanski, Kreminna, Toretski ja Pokrovski lähistel

Ameerika sõjauuringute instituut ISW andmetel edenesid Vene väed Vovtšanski, Kreminna, Toretski ja Pokrovski lähistel, kuid Ukraina väed taastasid hiljuti kaotatud positsioone Vovtšanskis ja Siverskis.

Russian forces recently advanced near Vovchansk, Kreminna, Toretsk, and Pokrovsk, and Ukrainian forces recently regained lost positions in Vovchansk and Siversk. https://t.co/Ih6by7sc1N pic.twitter.com/nQd7ptkcCO — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) September 21, 2024

Venemaa õhurünnakus Harkivile sai vigastada vähemalt 15 inimest

Harkivi oblasti prokuratuuri teatel tulistasid Vene reaktiivlennukid Su-34 Venemaalt Belgorodi oblastist kolm juhitavat pommi.

Pommid tabasid erinevaid kohti üle linna, sealhulgas elumaju, haigla lähedal asuvat kiirteed ja ettevõtteid.

Terehhovi sõnul viidi rünnaku tagajärjel haiglasse kaheksa inimest.

Vigastatute hulgas oli 10- ja 12-aastased lapsed ning 17-aastane teismeline. Prokuratuur täpsustas, et kaks last viidi haiglasse stressist tingitud vigastuste tõttu.

The prosecutor's office showed the moment of the impact of one of the three russian aerial bombs falling in the center of Kharkiv.



The number of victims of the evening shelling of Kharkiv increased to 15. pic.twitter.com/CDdPBuNQUc — The Russian Invasion of Ukraine (@wogoa1) September 21, 2024

Kuberner: Brjanski oblastis tulistati alla 16 Ukraina drooni

Vene õhutõrje tulistas Brjanski oblastis alla 16 Ukraina drooni, teatas kuberner Aleksandr Bogomaz ööl vastu laupäeva.

"Venemaa kaitseministeeriumi õhutõrjejõud tuvastasid ja hävitasid 16 lennukitüüpi mehitamata lennuaparaati. Kannatanuid ja purustusi ei ole," kirjutas kuberner oma Telegrami-kanalis. Varem teatas Bogomaz Ukraina ulatuslikust droonirünnakust.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1440 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 640 920 (võrdlus eelmise päevaga +1440);

- tankid 8746 (+21);

- jalaväe lahingumasinad 17 170 (+38);

- suurtükisüsteemid 18 270 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1193 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 949 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 15 561 (+92);

- tiibraketid 2593 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 24 966 (+68);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3125 (+10).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.