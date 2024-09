Kaitseväeluure: Vene ladude hävitamise mõju jõuab rindele veel oktoobris

Kesselmann rääkis kaitseministeeriumis reedel antud iganädalasel pressikonverentsil, et märgata on Vene vägede rünnakuintensiivsuse vähenemist: kui eelmisel nädalal oli keskmiselt 226 rünnakut ööpäevas, siis sel nädalal oli keskmiselt 155 rünnakut ööpäevas.

"See veel ei ole tingitud eelmisel nädalal läbi viidud Ukraina süvaoperatsiooni tulemist ehk ladude hävitamisest, tõenäoliselt selle sündmuse efekt saabub paari-kolme nädala jooksul," märkis luurekeskuse aseülem.

"Kuna Vene Föderatsioon on kaotanud üsna olulisel määral oma laskemoona, mis on rindele mõeldud, siis tõenäoliselt peab ta prioriseerima tulevastel kuudel oma tegevused," ütles Kesselmann ning lisas, et selles valguses on küsitav, kas Vene vägedel on ressurssi, et Venemaa Kurski oblastisse tunginud Ukraina üksused tagasi piiri taha tõrjuda.

Kesselmann tõdes, et Venemaa on sel nädalal jätkanud aeglast edasiminekut Pokrovski sektoris ning on saavutanud lähtepositsiooni Seledove asula isoleerimiseks. Ehkki asula on Ukraina mõistes väike, elas seal enne sõda siiski 22 000 inimest, lisas ta. "Kui see asula saab vastase poolt hõivatud, siis on Pokrovski ja Korahhovetsi varustamine tõenäoliselt häiritud," ütles ta.

"Muudes piirkondades on Venemaa vägede aktiivsus jätkuvalt üsna kõrge, seda iseäranis Pokrovski suunal. Lisaks on Vene Föderatsioon alustanud tegevusi ka Ukraina kaguosas," lisas Kesselmann.

Suures pildis siiski sõjas muutusi ei ole, võttis Kesselmann olukorra kokku.