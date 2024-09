FT: neli firmat konkureerivad, et ehitada Suurbritanniasse moodulreaktorid

Suurbritannia ettevõte Rolls-Royce ja kolm USA firmat konkureerivad, et ehitada Suurbritanniasse minituumareaktorid, kirjutab Financial Times.

Ühendkuningriigi valitsus valis välja neli ettevõtet, kes jätkavad läbirääkimisi väikeste modulaarsete tuumareaktorite väljatöötamiseks.

Firmad Rolls-Royce, Holtec Britain, GE Hitachi ja Westinghouse Electric kutsuti läbirääkimistele valitsuselt võimaliku miljardite naelte suuruse toetuse saamiseks.

Algselt oli nimekirjas kuus ettevõtet, kuid USA ettevõtet Nuscale'i ei valitud välja ning Prantsusmaa ettevõte EDF loobus konkursist, kuna jätkab Nuwardi väikese moodulreaktori arendamist.

Pärast läbirääkimiste lõppu saavad eeldatavasti lepingu kaks ettevõtet, kuigi on võimalik, et neid võib olla ka rohkem.

Valikusse saamine on tõuge Rolls-Royce'ile. Tšehhi valis eelmisel nädalal firma eelistatud tarnijaks ning ka Rootsis on firma kahe eelistatuima hulgas.

Rolls-Royce on seni investeerinud umbes 280 miljonit naela. Samuti on tal 210 miljoni naelsterlingi suurune valitsuse toetus, mis peaks aitama läbida ranget tuumaenergia-alast hindamisprotsessi.

Moodulreaktorid on väikesed tuumaelektrijaamad, mille võimsus on tavaliselt 300 megavatti või vähem. Rolls-Royce'i reaktor on sellest aga suurem – 470 megavatti.

Moodulreaktorite pooldajad väidavad, et nende suurus ja moodulkonstruktsioon tähendavad, et neid peaks olema võimalik ehitada väiksemate kuludega ja viivitusteta.

Valitsused üle maailma püüavad suurendada tuumaenergia võimekust, vältides samal ajal süsinikdioksiidi emissiooni kasvu.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) tänavuse aruande kohaselt on aga ülemaailmselt kasutusel vaid kolm sellist reaktorit: Hiinas ja Venemaal ning Jaapanis, kus on aga katsereaktor.

Konkursi Ühendkuningriigi valitsuselt toetuse saamiseks algatas eelmisel aastal tollane konservatiivide valitsus osana tuumaenergia portfelli täiendamise strateegiast. Enamus Ühendkuningriigi senistest tuumajaamadest peavad kümnendi lõpuks olema suletud.

Ühendkuningriigi eesmärk on omada 2050. aastaks 24 gigavatti tuumaenergia võimsust. See on ligi kuus gigavatti suurem maht kui praegu. Leiboristide valitsus ei ole seda eesmärki korranud, kuid nad ütlesid oma manifestis, et "tagavad sektori pikaajalise julgeoleku" ning et uued tuumaelektrijaamad mängivad olulist rolli Ühendkuningriigi energiajulgeolekus.