Eksperdid: meie vigaseid küsimusi ei koostanud

Kui transpordiamet on seni pareerinud sõidueksami uute teooriküsimuste kohta tehtud kriitikat sellega, et need koostasid hinnatud eksperdid Juri Ess ja Vitali Nester, teatasid viimased reedel avalikus pöördumises, et nemad vigaseid küsimusi ei koostanud.

Ess ja Nester teatasid, et on sügavalt mures riikliku teooriaeksamiga tekkinud olukorra pärast ja ka selle pärast, et "transpordiamet viitab nende nimedele praktiliselt igas oma pressiteates".

"Anname teada, et meie ei koostanud EAKL-i poolt 27.09.2024 avaldatud eksamiküsimusi, kus on ilmnenud puudujäägid (v.a üks küsimus, millele transpordiamet määras ise vale kategooria)."

Nad selgitasid, et lähtudes hanketingimustest tegi iga võitja 1/3 eksamiküsimusi ning igaüks tegi need kindlatel teemadel.

"Meedias kajastatud küsimused vastavad nendele teemadele, mille kohta koostas küsimused kolmas võitja. Tema tööd me ei kommenteeri."

Ess ja Nester märkisid, et esitasid koostatud küsimused transpordiametile 2023. aasta septembris.

"Kuna eksamiküsimused on salastatud, pole meil võimalik kontrollida, kuivõrd palju muudeti aasta jooksul algselt esitatud küsimusi, sh jooniseid. Samuti pole meile teada, kui palju mõjutasid küsimuste sisu nende sisestamisel tehtud vead."

Juri Ess kinnitas, et üks 19. septembril avaldatud joonistest ("jalgratturi olukord") oli valesti ümber kujundatud transpordiameti poolt tellitud järelhanke raames visuaalide ühtlustamise eesmärgil.

Vitali Nester kinnitas, et ühele 27. septembril EAKL-i poolt avaldatud küsimustest määrati transpordiameti poolt küsimuse sisestamisel vale mootorsõiduki kategooria.

"Me tegime oma tööd kvaliteetselt ja lähtusime hankes esitatud tehnilisest kirjeldusest. Kinnitame, et meil polnud võimalust mõjutada tehnilist kirjeldust, olgugi, et nägime seal mitmeid puudujääke ja juhtisime sellele ametnike tähelepanu. Hankelepingu sõlmimine nägi ette anda õiguse tellijale (transpordiamet - toim) teha eksamiküsimustes mistahes muudatusi, samuti lisada nendele teiste autorite teoseid (nt illustratsioone)," märkisid Ess ja Nester.

Pärast eksamiküsimuste koostajate pressiteadet teatas transpordiamet, et teeb kell 13 pressikonverentsi, kus "antakse ülevaade olukorrast seoses teooriaeksamitega ning edasistest sammudest". Peessikonverentsil osalevad transpordiameti peadirektor Priit Sauk ja liiklusteenistuse direktor Joel Jesse.

ERR.ee näitab kell 13 algavat pressikonverentsi otseülekandes.

Autokoolide liidu hinnangul võttis transpordiamet kasutusele ebakvaliteetsed eksamiküsimused, mille tagajärjel kukkusid eksamitulemused kuus kuni seitse korda alla tavalise taseme. Liidu sõnul tuleb tekkinud kaose tõttu vastutavatel ametnikel ametist tagasi astuda.

Algul igasugu kriitikat eitanud transpordiamet otsustas siiski 26. ja 27. septembril peatada teooriaeksamid, et "kõik uued teooriaeksami küsimused veel kord põhjalikult üle kontrollida".