Transpordiamet kaalub juhieksami teooriaküsimuste täielikku avalikustamist

Eelmisel nädalal peatas transpordiamet kaheks päevaks juhilubade teooriaeksamid, sest osa 19. septembrist kasutusele võetud uuendatud B-kategooria eksamite küsimustest olid mitmetimõistetavad või keeruliselt sõnastatud ning seetõttu langes järsult eksami positiivselt sooritanute hulk.

Transpordiametit kritiseeris juhtunu pärast teravalt Eesti autokoolide liit, kes muu hulgas tõi välja ka ameti nigela kommunikatsiooni.

Ka kliimaministeerium soovib nüüd transpordiametilt juhtunu kohta selgitusi. Ameti juht Priit Sauk sai ministeeriumi asekantsler Sander Salmult kirja, kus viimane teatas, et ametil tuleb tagada valdkonna töörahu ja alustada autokoolide liiduga konstruktiivset dialoogi, selgitamaks välja, mis asjaoludel eksamitel läbikukkumise protsent tunduvalt kasvas.

Teisipäeval kohtusidki autokoolide liidu, transpordiameti ja kliimaministeeriumi esindajad. Liit, mis eelmisel nädalal leidis, et transpordiametis pole spetsialiste, kes oskaksid eristada ebakvaliteetseid küsimusi kvaliteetsetest, võttis kohtumise järel senisest leebema hoiaku.

"Kohtumisel tegime ülevaate probleemistikust ja esitasime omad seisukohad. Praeguste eelduste kohaselt on transpordiamet huvitatud olukorra lahendamisest. Meil on hea meel, et edaspidi hakkavad sellised kohtumised toimuma regulaarselt, kord kvartalis. Järgmine koosolek on planeeritud novembri algusesse ja kaasatakse kõiki autokoole, seda läbi mõlema erialaliidu," teatas autokoolide liit.

Lisaks arutati kohtumistel eksamiküsimuste avalikustamise vajadust, mille puhul põhilise ohuna nähakse küsimuste pähetuupimist, kuid selle vastu aitab liidu hinnangul küsimuste arvu suurendamine umbes 3000-ni ja vastuste järjekorra varieerimine.

Transpordiameti liiklusteenistuse direktor Joel Jesse ütles ERR-ile, et nad otsustasid liiklusteooriaeksami küsimused üle vaadata ametisiseses töögrupis, kus osalevad sõidukite juhtimisõiguse osakonna spetsialistid, liiklusohutuse osakonna liikluseksperdid ja liikluskorralduseksperdid.

"Vajadusel korrastame ka küsimuste sõnastust ja vastuste variante, sealhulgas visuaale," sõnas Jesse.

Tema sõnul kaalub transpordiamet edaspidi küsimuste täielikku avalikustamist ameti veebilehel, mis annaks juhikandidaatidele võimaluse oma teadmisi liiklusohutuse ja -reeglite osas parandada ja nii ka teedel liiklusohutust tõsta.

"Avalikustamist võimaldab meie eksamisüsteemi uuendus, kuna teooriküsimuste vastuste variandid muudavad süsteemis igakordselt küsimuse all järjekorda ning küsimuste vastuseid ei ole võimalik enam pähe õppida," lisas Jesse.

Kontrollitud küsimused võetakse kasutusele järk-järgult

Tulevikus loodab transpordiamet kasutada valikus umbes 2000 küsimust ja Jesse sõnul vaadataksegi seepärast üle kõik küsimused – nii kasutusel olevad kui ka uued hangitud küsimused ning vajadusel tellitakse neid juurde.

"Meie ühine soov koos Eesti autokoolide liiduga on kontrolli läbinud küsimused võtta kasutusele täies mahus uueks aastaks. Valideerimise läbinud küsimusi hakkame grupiti lisama peatselt," lubas transpordiameti esindaja.

Ta lisas, et amet on liiklusteooriaeksami küsimuste hankest palju edaspidiseks kaasa võtta, et järgneva hanke korraldamisel juba kujunenud olukorda ettevalmistavas faasis vältida.

Probleemsete eksamiküsimuste teemaga tuleb aga transpordiametil veel edasi tegeleda, sest kliimaministeerium ootab ameti juhilt ülevaadet, millised olid uute teooriaeksami küsimuste koostamise õiguslikud alused, ajajoon ja protseduurid, kuidas uusi eksamiküsimusi enne nende kasutuselevõttu kontrolliti, milline oli nende küsimuste kvaliteet ja kui palju amet ekspertide koostatud küsimusi muutis.

Lisaks tahab ministeerium ametilt teada, milline oli keskmine teooriaeksami sooritamise protsent enne ja pärast seda, kui uued küsimused kasutusele võeti ning samuti peab amet aru andma, milliseid järeldusi nad tekkinud olukorrast tegid ja kuidas tulevikus avaliku teenuse pakkumise kvaliteeti kavatsevad tagada.

Ehkki transpordiamet pareeris eksamiküsimusi tabanud kriitikat esialgu sellega, et need koostasid hinnatud eksperdid Juri Ess ja Vitali Nester, tegid samad eksperdid reedel avaliku pöördumise, kus kinnitasid, et vigaseid küsimusi ei koostanud nemad, vaid visuaalide ühtlustamiseks tehtud järelhanke käigus on jooniseid valesti ümber kujundatud.

Uusi küsimusi hakkab kontrollima testgrupp

Transpordiameti liiklusteenistuse juhi sõnul ühtlustasid nemad ainult jooniste visuaale, sisu muutmata, kuid nüüd ootab amet nii autokoolide liidu kui ka liikluskoolitajate liidu esindajaid küsimusi valideerima. Lisaks kaasatakse sellesse liiklusjuriste või ülikoolide esindajad.

"Seejärel korraldame enne küsimuste kasutusele võtmist testgruppidel autokoolides testimise, et heaks kiidetud küsimusi ka reaalselt tulevaste klientide peal testida enne ametlikku kasutusele võtmist," kirjeldas Jesse plaane.

Autokoolide liit märkis, et neil ei ole transpordiametiga tänini kõigis küsimustes, sealhulgas sõidueksamite korraldamises ühiseid seisukohti, kuid ameti üldine hoiak ja kooskõlastatud kohtumiste kava annab lootust, et kompromissideni jõudmine on võimalik. Seetõttu loobusid nad ka oma esialgsest nõudmisest, et küsimuste koostamise eest vastutavad transpordiameti ametnikud tagasi astuksid.

"See küsimus on transpordiameti otsustada. Loodame, et koostöö on võimalik," tõdes autokoolide liit.

Hanke uute teooriaeksami küsimuste saamiseks korraldas transpordiamet eelmisel aastal ning kutsus sellel osalema kõiki tegevusloaga autokoole. Edukaks tunnistati kolm pakkumust, millest kahe, Juri Essi ja OÜ Teooria pakkumine oli summas null eurot ning Vitali Nesteri pakkumine oli 890 eurot. Kuna saadud visuaalid ei olnud päris ühesugused, korraldati nende ühtlustamiseks välja eraldi hange.

Uued küsimused võeti kasutusele järk järgult: rasketehnika teooriaeksamil 12. septembrist, B-kategooria eksamitel alates 19. septembrist ning A-kategooria eksamitel pidid need kasutusele tulema 30. septembrist.

Alates sellest nädalast toimuvad autojuhtide teooriaeksamid taas varasemate küsimustega.