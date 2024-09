Jaapani juhiks saab jõulisema kaitsepoliitika toetaja Shigeru Ishiba

LDP on Jaapanit valitsenud peaaegu katkematult mitukümmend aastat ja sel on parlamendis enamus, mis tähendab, et parteijuhi valimiste võitjast saab peaminister. Ishiba peaks saama peaministriks juba järgmisel nädalal, kui saadikud valivad ametist lahkuvale Fumio Kishidale järglase.

Ishiba tahab luua võrdsemad julgeoleku suhted USA-ga ning teinud ettepaneku, et jaapanlased peaksid koos ameeriklastega haldama Okinawas asuvaid USA baase. See võib seada Tokyo ka Washingtoniga kokkupõrke kursile.

Samuti toetab ta NATO-laadset korraldust Aasias ning leiab, et Jaapan peab vaatama laiema kollektiivse julgeoleku suunas.

"USA ei läinud Ukrainat kaitsma sellepärast, et ta pole NATO liige, on tõeliselt hirmutav. Samuti on problemaatiline, et meil pole siin Ida-Aasias kollektiivset julgeolekusüsteemi. Annan endast parima, et see luua," ütles Ishiba viimasel valimiskampaania ajal.

67-aastane Ishiba on varem olnud kaks korda Jaapani kaitseminister ning tahab muuta riigi sõjajärgset patsifistlikku põhiseadust, vahendas The Times.

Teise maailmasõja järel kehtestati Jaapanis USA eestvedamisel patsifistlik põhiseadus. Paljud jaapanlased ei toeta põhiseaduse muutmist, kuna kardavad militarismi taassündi.

Ishiba tahab aga tugevdada Jaapani heidutust ning toetab seetõttu põhiseaduse muutmist. Selliste muudatuste eesmärk on eemaldada konstitutsioonist tulenevad piirangud riigikaitse strateegia kujundamisel.

Ishiba on praegu üks Jaapani populaarsemaid poliitikuid, kuid ta pole alati LDP-ga hästi läbi saanud. 1993. aastal lahkus ta parteist, neli aastat hiljem läks ta erakonda tagasi. Mõned LDP saadikud süüdistavad teda endiselt ebalojaalsuses.

Ishiba kasvas üles Tottori piirkonnas, mis on Jaapani üks vaesemaid piirkondasid. Ishiba esindab endiselt Tottori piirkonda Jaapani parlamendis, tema isa oli piirkonna kuberner ning hiljem selle parlamendisaadik.

Ishiba on kristlane ning õppis mainekas Keio ülikoolis ning töötas enne poliitikasse minekut mõnda aega finantssektoris. 1986. aastal pääses ta 29-aastaselt parlamenti ning ta oli toona Jaapani noorim parlamendisaadik.