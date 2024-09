Olkiluoto 2 ei hakka lähikuudel täisvõimsusel tööle

Soome Olkilouto tuumaelektrijaama teise reaktori parandustööd pidid saama valmis oktoobris. Reedel selgus, et turbiini rootori rikke põhjus pole veel selge ja seetõttu ei hakka reaktor ka lähikuudel täisvõimsusel tööle.

Septembri alguses peatati tuumajaama teise reaktori elektritootmine, kuna ühes generaatoris tõusis õhuniiskus üle lubatud piiri. Tuumajaama haldaja Teollisuuden Voima (TVO) prognoosis varem, et reaktor hakkab elektrit tootma kuuendal oktoobril.

Reaktori tootmisvõimsus on 890 megavatti ning selle toodetud elekter moodustab umbes kaheksa protsenti Soomes kasutatavast elektrist.

Reaktor hakkab 6. oktoobril küll elektrit tootma, kuid ei hakka seda tegema täisvõimusel. Jaam hakkab tööle võimsusel 725 megavatti, see kestab mitu kuud. Jaama haldaja piirab tootmist, et tagada, et rootor ei saa uuesti kahjustada.

Nüüd paigaldatav rootor on viimane saadaolev rootor, mis on praegu TVO käsutuses.

Firma tellis uue rootori juba mitu aastat tagasi, kuid pole seda veel kätte saanud. Seetõttu piiratakse reaktori tootmisvõimsust, et viia rikete riskid miinimumini.

Seetõttu võib Soomes kerkida ka elektri hind, kuna piiratud tootmisega seotud periood langeb sügisesse ja talve algusesse.