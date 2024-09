Politsei varahoidlad sisaldavad üllatavat kraami, mis leiab tee oksjonile

Ülle Kraun on töötanud politseis 30 aastat. Viimased seitse aastat müüb ta konfiskeeritud vara. Õiguse selleks annab kohus ja oksjon toimub osta.ee keskkonnas. Mündid müüvad oksjonitel kõige paremini. Kogu raha laekub riigieelarvesse.

"Need on hetkel oksjonikeskkonnas müügil. Täna on nendel juba pakkujad olemas - sellel on 600, sellel pea 300-ne hind juba küljes. Aga need on siis järgmise korra mündid. Ja need ülejärgmise korra mündid. Me müüme jupikaupa, et mitte turgu üle külvata," rääkis Kraun münte näidates.

Ehted on isiklikumad. Keegi on need lasknud tellimustööna valmistada, need näitavad allmaailmas levinud esteetikat ja sümboleid. Krutsifiks on väga levinud.

"Siin ei ole ka proovimärgist. Meie laseme neid hinnata Metrocertis. Näiteks selle keti peal olev Jeesuse kuju on radoonist - see on veel väärtuslikum kui kuld. Siin on peal telliskivid. Tundub, nagu oleks vanglamüüri telliskivid - paekivist tehtud. See on ka käsitöö, tellimustöö. Ma arvan, et tavakodanik endale sellist ketti ei laseks teha," ütles Kraun.



"Sellel ketil on 50 väikest kivikest peal. Ma ei tea, mis on nende kivide väärtus. Ma võiks arvata, et need on teemantid, aga ma ei ole selles kindel," lisas Kraun.

See on kummaline töö - müüa esemeid, mis on kelleltki vägisi ära võetud. Ümbrikul olev konfidentsiaalne info on kõik, mida Ülle Kraun eelmisest omanikust teab.

"Ma väga ei taha teada, kellele see vara kuulub. Ma alles hiljaaegu sain kõne - meil on allmaaliider, kes vabanes ja siis helistas mulle, küsis, miks sa minu vara maha müüsid," rääkis Kraun.

Kraun vastas selle peale, et see on Eesti riigi vara.

On ka muud konfiskeeritud kraami. Muuga sadamas ootab ostjat arestitud bituumen alghinnaga 640 000 eurot. Kanepikasvandusest on üle jäänud lambid. Esimesed huvilised, kes lampe vaatama tulid, tekitasid kahtluse, et panevad kohe uue kanepi kasvama.

"Ja siis me leidsime, et võiks pakkuda neid näiteks loomaaiale. Võtsime loomaaiaga ühendust ja loomaaiast tuligi välja, et neil on veel nõukogudeaegseid lampe, mis on väga energiakulukad. Ja saime väga suure osa lampidest anda nendele," rääkis Kraun.

"Aktuaalse kaamera" reporter Vahur Lauri küsis Kraunilt, kas tal kordagi ei ole sellist tunnet, et mingitel asjadel võib olla halb aura. "Jah. Ise ma ei tahaks sellist vara omada," vastas sellele Kraun.