"Pealtnägija": kes on presidendiks valitud Ülle Madise ja mida ta Eesti elust mõtleb?

Kolmapäeval valis parlamendi enamus Eesti Vabariigi uueks presidendiks 51-aastase juristi, kauaaegse õiguskantsleri Ülle Madise. Kuna avalikkus teab suhteliselt vähe, kes uus riigipea on ja mida ta Eesti elust mõtleb, otsustas "Pealtnägija" asjasse selgust tuua.

Ülle Madise võõrustas "Pealtnägijat" oma maakodus Tartumaal Saadjärve kaldal augustikuu keskpaigas samal ajal, kui riigikogus koguti toetusallkirju tema presidendikandidaadina ülesseadmiseks. Muu hulgas haaras Madise aerud pihku ja viis "Pealtnägija" paadimatkale.

"Pealtnägija" augustikuiseid kohtumisi Ülle Madisega saab vaadata juuresolevast videost.

Ülle Madise ja ajakirjanik Kristjan Pihl paadis Autor/allikas: "Pealtnägija"

Tartu ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud Madise on teinud silmatorkavat karjääri Eesti riigiaparaadis, olles juhtinud 30 aasta jooksul mitut ametiasutust ja viinud läbi olulisi reforme. Näiteks nullindate alguses aitas ta justiitsministeeriumi õigusosakonna juhina juurutada Eesti e-valimissüsteemi ning mõned aastad hiljem riigikogu põhiseaduskomisjoni sekretariaadi juhatajana Euroopa Liidu seaduste ülevõtmist.

Selge jutu ja põhjalike teadmistega jurist, kellest kujunes meedia vahendusel üks tuntumaid riigiõiguse spetsialiste, jäi silma president Toomas Hendrik Ilvesele, kes palkas 2009. aastal Madise enda õigusnõunikuks. Paljudele torkas jääkeldri protsessis silma, kuidas Ilves talle eriliselt toetus, mistõttu hakati Madiset pidama presidendi paremaks käeks.

"See oli täiesti arusaadav, et ta oleks seal, sest küsimused olid põhiseaduslikud, juriidilised. Tol ajal oli suur protest valitsuse tegevuse vastu. Siis sa võtad muidugi oma õigusnõuniku sinna oma paremaks käeks," meenutas toonane riigipea Toomas Hendrik Ilves, kinnitades Madise mõjukust oma kabinetis.

Jaanuaris 2015 valiti Madise Eesti läbi aegade esimeseks naissoost õiguskantsleriks, kelleks ta on teist ametiaega juba 11 aastat järjest. Märk tema ühiskondlikust kaalust on kasvõi see, et juba 2016. aasta sügisel, kui presidendivalimised mitmel ringil parlamendis ja lõpuks valijameeste kogus luhtusid, käis ühe võimaliku kandidaadina läbi ka Madise nimi.

Toomas Hendrik Ilves arvas enda sõnul juba toona, et Madise oleks hea president, kuigi sel hetkel oli ta Ilvese hinnangul selleks ametiks veel liiga noor. Madise ise kinnitab, et siis ta veel presidendiks saamisele ei mõelnud.

Madise kaitseb põhiseadust ja inimõigusi, aga võtab julgelt sõna ka poliitiliste valikute teemal. Ta on kritiseerinud liigset riigibürokraatiat, politsei- ja piirivalveametis numbrituvastuskaameraid ja ametkondade soovi nuhkida eraisikute pangaandmetes. Endise riigisekretäri Taimar Peterkopi sõnul olid ühed teravamad vaidlused valitsuskabinetis koroonapandeemia ajal.

Ülle Madise Kaja Kallase kolmanda valitsuse esimesel istungil Stenbocki majas, Tema paremal käel Taimar Peterkop. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kuna Madise seisis varmalt põhiõiguste ja -vabaduste kaitsel, jäi paljudele mulje, et ta on vaktsiinivastane. Seda süvendas episood maskiga või õigemini maskita. 2021. aasta kevadest on üks foto, kus ta poseeris koos president Kersti Kaljulaidiga, kellel oli mask ees. Ajakirjaniku küsimusele, miks Madise oli ilma maskita, vastas ta: "Sellepärast, et ma ei saa olla silmakirjalik. Me olime enne seda poolteist tundi ajanud ilma maskideta juttu, söönud, naernud, meil kummalgi ei olnud sümptomeid ega koroonat."

Madise kinnitusel ei tähenda see, nagu peaks ta Kaljulaidi silmakirjalikuks. "Ei, ma ei kritiseeri mitte kedagi, inimestel on erinevad tõekspidamised ja tõepoolest, fotograaf käskis ka minul maski ette panna, aga ma ütlesin, et ma ei pea seda antud juhul õigeks, sellepärast et see võib ka tekitada inimestele arvamuse, et kirurgimask koroonapiirangute puhul aitab või koroona vastu aitab. Kirurgimask ei aita koroonaviiruse leviku vastu. See on ju selgeks tehtud."

Madise sõnul tema iseloom lihtsalt ei luba selliste asjadega kaasa minna.

"Mina ju nägin neid inimesi, kes arvasid, et nad ei pea näiteks vaktsineerima või tohivad minna haigustunnustega välja, kui neil on kirurgimask ees. Ja siis sa pead hakkama seletama, et kui teil on haigustunnused, siis te ei tohi välja minna, sest et teie vastas võib olla inimene, kes põeb vähki või inimene, kes teie pärast sureb. /…/ Nii et see oli üks liin, et lihtsalt minu kohustus oli mitte minna kaasa selle sümbolvõimuga ja mina jumala eest ei kritiseeri mitte kedagi, kes leidis, et see on märk, millega ühiskonna ohutaju üleval hoida."

Toona Madisega tihedalt kokku puutunud Taimar Peterkop meenutas, et talle tuli positiivse üllatusena Madise empaatilisus. "Kuidas ta märkas, kui kellelgi on raske ja kuidas ta aitas seda inimest ja ma olen enda peal seda kogenud. Ja ma olen näinud ka teiste peal, et ta toetas minu kolleege, riigikantselei töötajaid, ta käis ka otse nendega rääkimas ja nii-öelda nende moraali putitamas, kui ta nägi, et seal rasketel aegadel on keegi kuidagi lössi vajunud. Nii et empaatiavõime, mida meie tänapäeva ühiskonnas on vähe, temal on see, ma arvan, keskmisest enam arenenud," rääkis Peterkop.

Vaatamata sellele, et Madise on aeg-ajalt andnud üsna hävitavaid hinnanguid poliitilisele kultuurile ning riigikogust tuleva seadusloome kvaliteedile, tulid poliitikud tänavu suvel tema taha üllatavalt üksmeelselt nii koalitsioonist kui ka kahest suurest opositsioonierakonnast.

Ülle Madise abikaasa on Euroopa Liidu kohtunik Lauri Madise, kelle töökoht asub Luksemburgis. Arvestades nii tagasihoidlikkust kui ka töötamist Euroopas võib arvata, et temast saab mõneti nagu Georgi-Rene Maksimovski, kes saatis Kersti Kaljulaidi küll ametlikel riigivisiitidel ja vabariigi aastapäeva vastuvõttudel, aga hoidis pigem avalikkuse eest varju.

Ülle Madise kinnitusel toetab abikaasa teda väga. "Minu abikaasa, nii nagu mina teda, nii tema mind väga toetab, nii et katsume ikka üksteisel alati selja taga seista, aga samal ajal ma arvan, et see on ka vägagi mõistlik. Kaasajal on võimalik abielus olles mõlemal valida tööd ja eks tehakse siis ju ka kompromisse. Meie oleme neid teinud, nii et ma loodan, et see õnnestub, jah," selgitas Madise.

Presidendi vastuvõtt roosiaias. Ülle Madise abikaasaga Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Ajakirjaniku küsimusele, millise presidendi Eesti tema näol saab, vastas Ülle Madise: "Kui on elu ja tervist, siis ma usun, et pühendunud ja tööka ja samal ajal lihtsa. Ja ma ei kavatsegi loobuda sellest, et minu arvates on kergust ja nalja ja loomingulisust palju rohkem tarvis, nii et vaevalt, et ma liiga tõsimeelne saan olema."

Varasemate presidentide tegevust Madise ei arvusta. "Ma ei tahaks öelda mitte midagi, mis mõjub kellegi suhtes kriitikana ja ma ütlekski seda, et minu arvates iga president on olnud õigel ajal õiges kohas ja minu arvates see president, keda nüüd valitakse, peaks püüdma vähendada neid kohti, kus inimesed omavahel lähevad riidu," lausus Madise.

Peterkop usub, et Eesti saab Ülle Madise näol hea presidendi. "Ülle Madisel on väga hea akadeemiline taust. Ta on põhiseaduse ekspert, ma arvan, et Eesti kõige prominentsem põhiseadusekspert, nii et ta väga hästi teab, milliseks on mõeldud presidendi roll," nentis Peterkop.

Madise kinnitusel saab tema kui presidendi peale loota, kui mõni võimule tulev poliitiline jõud asub ründama näiteks kohtunikke, vaba ajakirjandust või riigiametnikke. "Vara on praegu ette ära rääkida, mis ma teen, aga mõtteid on," ütles ta.

Tuleviku ees Madise hirmu ei tunne. "Mul ei ole kombeks hirmu tunda ja õnneks tundub, et on jälle niisugune konarlik olukord, kus mul on võimalus olla üks nendest, kes on rooli juures," lausus Madise ja avaldas oma visiooni: "Et Eesti suudaks ikkagi valida sellise tee, mis jätab Eesti selliseks, et Eesti on kõige lahedam paik, kus elada, kus olla ja et Eesti on ikka veel Eesti. Et meil on Eestis sees rahulik ja turvaline elada, et meil on piisavalt teisi riike, kes on valmis meid kaitsma ja heidutama neid, kes sooviks väljastpoolt rünnata. Mina usun küll, et on võimalik neid protsesse tüürida niimoodi, et Eesti tulevik on helge, et siin on mõtet tahta elada."

Riigi välis- ja kaitsealasel suhtlusel peatudes ütles Madise, et rahvusvaheline õigus ja ka riigi kaitsealased suhted ei ole briti härrasmeeste klubi, vaid see on see koht, kus igaüks on enda eest väljas.

"Eesti peab ka olema enda eest väljas, Eesti saab enda eest väljas olla niimoodi, et ta on nutikas ja kaval ja tal on väga head ja jõulised liitlased. Mis tähendab seda, et loomulikult Ameerikaga tuleb teha head koostööd, aga tuleb väga selgelt joonduda Euroopa Liiduga," rõhutas Madise.

Toomas Hendrik Ilves kinnitas, et Ülle Madisega saab ka nalja. Palvele mõnd naljakat seika meenutada vastas Ilves: "Neid on olnud palju. Mulle näiteks väga meeldis, kui ükskord kolleegid kinkisid mulle Allar Jõksi soengu pähe panemiseks. Olid kohe tellinud ja tõid ära."

Pingeid maandab Ülle Madise näiteks trenni tehes, jalutades või abikaasaga nalja tehes. "Eile arutasime just ristipoja treeningute küsimusi. See oli väga tore ja vaatasime, et küll on ikka ilus noormees."

Madise mõistab, et lähiajal tekib palju nõuandjaid sel teemal, milline ta peaks olema ja soovitusi enda juures midagi muuta.

"Ma tõesti olen kuulnud seda, et peaks kuidagi ilusam ja korrektsem olema, aga ausalt öeldes mina olen täpselt selline, nagu ma olen ja ma arvan, et ma ei saa nii oluliselt muutuda, et ma ei pea nii oluliselt muutuma. Ka presidendi tööd tehes tuleb olla esinduslik, korrektne, aga ma arvan, et niipea, kui inimene laseb endast disainida kellegi teise, hakkab rääkima nii, nagu arvatakse, et on õige, siis see on kunstlik, see ei tule südamest, see ei ole läbi mõeldud," arutles Madise.

"Mina seda ei oska, mina seda ei tee ja ma arvan, et mul ei tule see välja," lisas ta.