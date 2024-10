Päästeamet: Narvas kõlanud sireenihelid pärinevad Venemaalt

"Oleme teadlikud, et Venemaa poolel toimuvad sireenisüsteemi katsetused ja õppused. Politsei- ja piirivalveametile on teada, et sireenikatsetusi on tehtud ka varasemalt," teatas päästeamet.

Päästeameti teatel paigaldatakse Eesti sireenidel põhinev ohuteavituse süsteem selle aasta lõpuks kokku 22 asulasse, peamiselt regiooni- ja maakeskustesse ning suurematesse linnadesse, sealhulgas Narva.

Sireenide süstemaatiline testimisest annab päästeamet elanikke eelnevalt teada. Tulevikus hakatakse Eestis sireenide süsteemi testima regulaarselt.