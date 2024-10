Linnavolikogu kiitis heaks Tallinna eelarvestrateegia

Linnavolikogult heakskiidu saanud Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2025–2028 investeeringute fookuses on täiendavate lasteaia- ja koolikohtade loomine ning ühistranspordi arendamine. Tallinn säilitab kõik kehtivad sotsiaaltoetused ja elanike soodustused. Kulusid hoitakse kokku linnasüsteemi efektiivsemaks muutmisega.

"Lastega perede jaoks on täna vastu võetud eelarvestrateegia märgilise tähendusega, sest oleme seadnud Tallinna prioriteediks uute lasteaia- ja koolikohtade loomise piirkondadesse, kus elanikkond on kiiresti kasvanud. Sellega loome suurele hulgale Tallinna peredele võimaluse panna laps kodulähedasse lasteaeda või kooli," ütles Tallinna linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Joosep Vimm (SDE).

Igal aastal on Tallinnal kavas renoveerida neli kuni viis lasteaeda. Lõpule viiakse Tallinna Reaalkooli juurdeehitus, Hiiu kooli vana koolihoone renoveerimine ja juurdeehitus ning Karjamaa 18 koolihoone rekonstrueerimine. Samuti alustatakse huvikeskuse Kullo, Tallinna Heleni kooli ja Nõmme põhikooli uute hoonete ehitamist.

"Olulised investeeringud ootavad ees ka ühistransporti, et tõsta kasutajamugavust ning laiendada liinivõrku. Enam kui 100 miljoni eurone investeering ühistransporti toob meie tänavatele uued trammid, trollid ja bussid. Alustame Pelguranna ning Liivalaia-Kristiine trammitee ehitamisega ning Kristiine ümberistumisjaama rajamisega," lisas Joosep Vimm.

Investeeringud sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonnas suunatakse uute sotsiaalhoolekande hoonete ja keskuste ehitamisse, sealhulgas Käo tugikeskus, Tallinna laste turvakeskuse uus hoone ja tugikeskuse Juks uus korpus. Jätkatakse Tallinna Haigla projekteerimisega.

"Majanduslikul raskel ajal peame oma inimestele abiks olema ning kõik kehtivad sotsiaaltoetused ja soodustuses tallinlastele säilivad. Kokkuhoiukohti otsime linnasüsteemi seest. Linnavalitsus on sellega juba alustanud ja esimesed kokkuhoiukohad on leitud ning sellega jätkatakse," ütles Tallinna linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Jaak Juske (SDE).

"Eesseisvate aastate prognooside järgi on linna finantsväljavaade hea. Linna investeeringute vajadus on suur ning ainult omavahenditest nendeks ei piisa, mistõttu soovime kasutada ELi rahastusperioodi võimalikke toetusi kui ka toetusi riigieelarvest. Osaliselt tuleb investeeringuid rahastada laenu arvelt, aga seejuures jälgime, et linna võlakoormus oleks mõõdukal tasemel," lisas Jaak Juske.

Eelarvestrateegia on aluseks linna arengu suunamisel ja linna eelarvete koostamisel järgmisel neljal aastal, arvestades jätkusuutlikkust ja vastavust linna finantsvõimalustele.