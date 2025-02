Tallinn paneb Liivalaia tänava ümberehitamisel ühissõidukite raja tee keskele

Liivalaia tänava rekonstrueerimistööd peaks plaani järgi algama 2027. aasta kevadel. Uueks euroopalikuks linnaruumiks saab tänav oktoobriks 2029, lubas keskkonna- ja kommunaalvaldkonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere. Projekteerimishanke on linn välja kuulutanud ning pakkumusi oodatakse 7. märtsini.

Aasta alguses sai projekteerimistingimusi kirja pannes ka selgeks, kui palju sõiduradu hakkab Liivalaia teel olema. "Sinna tuleb rajada justnimelt 2+2 sõidurada autodele ja nendele lisaks tuleb keskele ühissõidukirada nii trammidele kui bussidele," selgitas Pere.

Lisaks tulevad Liivalaiale eraldi rattateed ja kõnniteed. Pere sõnul on trammitee paigutamine tee keskele ekspertide sõnul kõige tõhusam, kui tahetakse sujuvat, ummikuteta liiklusvoogu. Tänav projekteeritakse kiirusele 40 km/h, mis aitab vähendada liiklusmüra.

Tallinna transpordi valdkonna abilinnapea Kristjan Järvan nimetas Liivalaia tänava rekonstrueerimise kõige suurema kitsaskohana Pärnu maantee ja Liivalaia ristumiskohta, kus koridori teeb kitsaks Tallinna Polütehnikumi hoone nurk.

Kogu Liivalaia pikkuses tuleb olla valmis ka arheoloogisteks uuringuteks, näiteks jäävad trassikoridori äärde nii Kaasani kirik kui kunagise Võllamäega piirnevad alad. Järvan toob näiteks Tallinna Reaalkooli juurdeehituse, kus arheoloogilisteks uuringuteks kulus kokku 1,2 miljonit eurot.

"Seal kindlasti võib midagi olla, südalinnas alati midagi on. Kui arheoloogid midagi leiavad, siis otsest piiri või piirangut ei ole, kui kaugele nad selle leiuga lähevad ja üles kaevavad," rääkis Järvan.

Liivalaialt tulev tramm hakkab esialgu pöörama Pärnu maanteele. Lahendust sellele, kuidas tulevikus tramm Kristiine keskusesse planeeritava liiklussõlmega ühenduma hakkab, esialgu ei ole

"Tänase projekti raames on pöörangud ikkagi Pärnu maanteele. Selleks, et tulevikus Kristiine liiklussõlme rajada, on loomulikult oluline, et tramm liiguks Suur-Ameerika tänavale edasi, aga praegu selget lahendust, kuidas sealne ruumikitsikus ära lahendada, laual ei ole," tõdes Järvan.

Järvani sõnul oli linna investeeringute täituvus 2023. aastal 60 protsenti ehk plaanitust suudeti ellu viia rohkem kui pool, kuid kaugeltki mitte kõik. Abilinna märkis, et olukorras, kus linn tegeleb Pärnu maantee jalgrattatee, Liivalaia rekonstrueerimise ja Peatänavaga, on graafikus püsimine kaheldav.

"Ma kardan, et seda ressurssi projekteerimisel ja linnal vedamisel, et kas seda ikkagi on. Aga siin adekvaatse vastuse peab andma keskkonna-ja kommunaalamet," ütles Järvan.

Abilinnapea Pärtel-Peeter Pere on optimistlikum: "Tallinna linn võtab suuri projekte ette, kuid ei võta midagi üle jõu käivat. Me hakkame lähiaastatel ehitama Liivalaiat ümber, Suur-Ameerika trammitee tuleb samamoodi, seda hakatakse projekteerima ja Peatänav. Kõik need asjad tõstavad inimeste elukvaliteeti, vähendavad müra, toetavad ettevõtlust. Tallinna linn ei ole jooksnud ega jookse lähiaastatel kinni suurte taristuobjektidega."