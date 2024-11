Kõlvart: võimuerakonnad täidavad Tallinna eelarvega riigi täitmata lubadusi

Tallinna järgmise aasta eelarve kogumaht on 1,29 miljardit eurot ehk ligi 70 miljonit eurot rohkem kui mullu. Linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles, et eelarves on tähtsaimal kohal lapsed ja lastega pered. Haridusvaldkonna investeeringuteks on kavandatud üle 96 miljoni euro. 1. septembrist tõstetakse kooli- ja lasteaiaõpetajate palka 100 euro võrra. Samuti eraldatakse 8,4 miljonit eurot eestikeelse õppe toetuseks.

"Just praeguses majanduslikus olukorras on ääretult oluline, et vähendame lasteaia kohatasu 50 euroni, mis hetkel on 71 eurot ja 25 senti. Ja lisaks tasuta koolilõunale järgmisest aastast saab tasuta hommikuputru," ütles Ossinovski.

Isamaa soovis koalitsiooniläbirääkimistel maamaksu kompenseerimist. Tallinna eelarve näeb ette maamaksu kompenseerimist kolme miljoni euro ulatuses.

"Koduomanikud, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saavad 2025. aastal taotleda tagasi summa, mille nad maksid maamaksu rohkem kui aasta varem. See on keerulistes valikutes parim lahendus, mille me suudame välja töötada," rääkis abilinnapea Karl-Sander Kase (Isamaa).

Lund koristatakse saabuval talvel võrreldes eelmisega kaks korda rohkem. 2025./2026. aasta talvel aga tahetakse koduomanikud vabastada lumekoristuse kohustusest.

Liikuvuse valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud üle 191 miljoni. Põhitähelepanu on ühistranspordi liinivõrgu arendamisel.

"Me rajame eakatele teenusmaja ja sellest on meie erakond rääkinud kaua. Me rajame noortele peredele perepesa – keskuse, kus saavad noored pered nõu ja tuge. Ka sellest oleme me rääkinud oma erakonna valimisprogrammis kaua," lisas abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE).

Linnaeelarvet kokku panna ei olnud lihtne, tõdevad nelja koalitsioonierakonna esindajad.

Opositsiooni kuuluva Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart leidis, et nii linnas kui ka riigis võimul olevad Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 jagavad linnaeelarvest raha selleks, et täita riigi täitmata lubadusi.

"Kui tagatakse palgatõusu õpetajatele, mida tegelikult lubas teha lugupeetud haridusminister, ja siis seda tehakse linna eelarvevahenditest. Kui siis lubati, et tuleb tasuta lasteaed ja Keskerakond on seda ka nõudnud ja siis pakutakse 20 euro võrra allahindlust. See on selle eelarve sisuline kontseptsioon," kommenteeris Kõlvart.