Eesti suurim koolitoitlustaja pakkus lapsevanematele koolitoitu

Eesti suurim koolitoitlustaja, Daily kaubamärgi all tegutsev Baltic Restaurants avas selleks nädalaks enda toitlustatavates koolides üle Eesti sööklauksed, et eeskätt lapsevanemad, aga kokkuleppel kooliga ka teised inimesed saaksid koolisööki proovimas käia.

Viimsi gümnaasiumis pakutakse esmaspäeval lõunasöögiks sealihaguljašši. Kõrvale saab võtta kas aurutatud brokolit, keedetud tatart või keedukartulit. Ja siis on erinevad salatid. Ja igaüks saab endale süüa tõsta ise. Selle lõunasöögi saab ühe euro ja 62 sendi eest.

Kuidas tänane lõunasöök maitseb?

"Väga hästi maitseb," ütlesid Lennart ja Hugo.

Mis on lemmiktoit koolis?

"Ma ütlekski, on tatar, see tuleb alati hästi välja. Kui on kartulid hästi tehtud, siis on väga hea. Ja soe kaste. Meie vanemad teevad alati eestimaiseid toite," rääkisid poisid.

Te ostsite just praegu võileiba puhvetist. Miks te koolilõunat ei söö?

"Sest meil hakkab kehaline kasvatus ja meil on hästi kiire, siis me ostsime ruttu kaasa, me sööme garderoobis. Et me saaksime garderoobi endale. Vahepeal sööme koolilõunat ka," rääkisid 7. klassi õpilased Karoli ja Lisette.

Merivälja koolis saab samuti sealihaguljašši ja lisandiks kartulit või tatart. Aga lisaks sellele on siin ka kana tikka masala valikus. Ja kui Viimsi koolis maksis lõunasöök 1.62, siis siin Meriväljal 1,83, nagu igal pool Tallinnas.

Kuidas sulle tänane toit maitseb?

"Tänane toit on isegi üsna hea. Enamasti ei ole nii hea. Täna on parem kaste näiteks – kana tikka masala," rääkis 9. klassi õpilane Sten.

"Minule maitseb ka täitsa kenasti. Muidu eriti ei maitse, näiteks kala, see ei ole just kõige parem," rääkis 9. klassi õpilane Sander.

"Vahel on ikka väga head söögid, aga neid on väga harva," rääkis 9. klassi õpilane Ender.

"Päris hea on. Porgand on seekord parem, vahepeal on natuke imeliku maitsega, aga muidu on täitsa okei. Tavaliselt pole ka kaasas mingit erilist toitu, nii et käin ikka söömas ja vahepeal, kui makaronid on, siis on uuu! Makaronid kindlasti on lemmikud. Mingi kalaga supid üldsegi ei meeldi mulle. Ei lähe alla," rääkis 8. klassi õpilane Marii.