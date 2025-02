Lastehoiud ei kiirusta TAI uusi toidusoovitusi rakendama

Tervise arengu instituudi soovitusel tuleks lastehoidudes menüüst jätta välja lisatud suhkrud, aga ka näiteks mee, siirupi ja marjamahla kontsentraadid, mille koostises looduslikult sisalduvad suhkrud. Nii peaks lastehoidudes menüüst välja jätma magustoidud ning samuti võiks vältida suhkru lisamist soolastesse toitudesse.

"Et nad harjuksid sööma teisi asju, mitmekesisemalt, selle tõttu on soovitus mitte pakkuda. Sest kui me vaatame laiemat probleemi, siis laste suurenev ülekaal saab alguse päris pisikesest peale ja on mõjutatud meie eelistustest ja söömisharjumustest. /.../ Lastehoidudes, ma arvan, võib magustoitude või saiakeste, kohupiimamaiustega, mille suhkrusisaldus on väga suur, saada viis, 10 portsjonit. Puuviljad on kõige lihtsamad valikud, mida lastele pakkuda ja miks mitte teha näiteks smuutisid," selgitas TAI vanemspetsialist Tuuli Taimur.

Mitmete hoidude ja toidutarnijate sõnul menüüsid soovituse alusel siiski muutma ei kiirustata. Muutuste tegemiseks oodatakse riiklikku kohustust.

"Pigem on see, et see peaks tulema vanemate poolt, kas ta soovib oma lapsele magustoitu anda või ei soovi. Otse ise seda enne muutma ei läheks. Ma kahtlustan, et iga laps võib-olla natuke ikka vajab suhkrut ja ma ei kujuta ette nüüd, et üldse mitte suhkrut lastele anda, sest me ei anna seda ju meeletutes kogustes," rääkis Lepatriinula lastehoiu juhataja Anu Kaljuraag.

"Kui suhkur nulli viia lisatava suhkruna, siis me ütleme kokale, et ärme maitsesta toitu ehk võtame meistrilt, kokalt tema tööriistad. Eeldus on see, et lasteaias peab saama laps maitsvat toitu. Maitsev tähendab maitsestatud toitu. Kui me võtame selle võimaluse ära käsu korras, siis see toit jääb söömata ja siis on meie ülesanne täiesti täitmata," kommenteeris Toidutorni juhataja Jaanus Pulles.

Väike Päike lastehoidudes pooldatakse lisatud suhkru menüüst välja jätmist, kuigi menüüde muutmine tooks hoidude igapäevasesse töösse väljakutseid. Samuti nähakse lastehoidudes, et muutused laste söömisharjumustes saavad toimuda koostöös koduga.

"Nagu vanemadki, kes tahavad oma lapselt lutti ära harjutada, nõuavad, et meie harjutaksime, siis peaks nad ise seda sama tegema. Järelikult on see, et nad ei saa kodus magusat," ütles Kaljuraag.

"Kindlasti see võtab aega, et lapsed harjuksid uute toitudega, et otseselt ei ole magustoitu pärast suppi, vaid on puuviljad. Ja teiseks, kui meil on lastehoius lapsed 1,5- kuni kolmeaastased, kuidas seda siis hakatakse reguleerima – kas kõik lapsed saavad ühtemoodi vähese suhkruga toitu või tehakse seal erisusi. Loogiline oleks kõigile pakkuda ühesugust toitu," selgitas Väike Päike lastehoidude piirkonnajuht Janne Ojanurm.

Nii toidutarnijate kui ka lastehoidude hinnangul tähendaksid tervislikumad alternatiivid hinnatõusu. Kui suur hinnatõus oleks, praegu veel hinnata ei osata.

Ka see, millises osas TAI antud soovitused kohustuslikuks muutuvad, selgub siis, kui saab uuendatud lasteasutustes toitlustamist reguleeriv määrus.

"Me arvestame samuti tervise arengu instituudi uute toitumissoovitustega. See määrus on koostamisel ehk see ei ole veel valmis ja lõplikud sõnastused ja kokkulepped selguvad alles veebruaris. Määruse nõuded hakkavad kehtima 1. september 2025," ütles sotsiaalministeeriumi nõunik Ingrid Põldsaar.