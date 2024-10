Ungari takistab külmutatud Vene varadest Ukrainale laenu andmist

Maailma suurriikide ühendus G7 lubas suvel Ukrainale anda külmutatud Vene vara tagatisel 45 miljardit dollarit laenu. Euroopa Liit võib sellest katta kuni 35 miljardit eurot, aga see ootab veel lõplikku heakskiitu Euroopa parlamendilt ja liikmesriikidelt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Rahandusministrid andsid täna sellele heakskiidu ja see oli üksmeel, aga kõik pilvitu ei ole. Siin on üks riik, kes on seismas seni vastu seonduvale teemale. Venemaa sanktsioonide perioodi pikendamisele kuuelt kuult 36 kuule. Sellest sõltub ka mis viisil USA kaasa tuleb," ütles rahandusminister Jürgen Ligi (RE).

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Ungari plaanib sanktsioonide perioodi pikendamise edasi lükata novembrisse. Siis on ungarlaste sõnul selge, millise suuna võtab uus Ameerika Ühendriikide president.

"On kaks viisi seda muret lahendada. Üks on rahu ja üks on sõja suund - sõja jätkamine. Me usume, et selle otsuse peab tegema pärast USA presidendivalimisi," ütles Ungari rahandusminister Mihaly Varga.

Samas praegu soovivad Ameerika Ühendriigid kindlust, et Euroopa Liidu liikmesriikides külmutatud Vene vara püsib külmutatud. Sellest sõltub, kui suure summa katavad ameeriklased.

"On risk, et kui me ei tee pikendust, siis Ameerika Ühendriigid jäävad kõrvale. Siis peab Euroopa Liit võib-olla rohkem raha panustama. Ungari peaks selle peale mõtlema," sõnas Rootsi rahandusminister Elisabeth Svantesson.