Meedia: Ungari välisminister andis aastaid Venemaale EL-i salainfot

Ungari välisminister Péter Szijjártó on aastaid jaganud oma Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga konfidentsiaalset infot Euroopa Liidu nõukogus toimunud arutelude kohta, selgub väljaandes The Washington Post avaldatud artiklist. Väljaande Politico andmeil on Euroopa Liidus selliste kahtluste tõttu piiratud tundliku teabe jagamist Ungariga.

Euroopa Liidu ametnikelt saadud infole viitava Washington Posti artikli kohaselt teavitas Szijjártó aastaid Moskvat Euroopa Liidu kohtumistel arutatud konfidentsiaalsest infost. Selles öeldakse, et Szijjártó helistas Lavrovile isegi EL-i kohtumiste vaheaegadel, et anda oma Vene kolleegile ülevaade arutatust, pakkudes nii Venemaa võimudele välja võimalikke tegutsemisvariante.

Ajalehe nimetu julgeolekuallika sõnul on Moskva olnud aastaid iga EL-i kohtumise ajal sisuliselt laua taga, vahendas Euronews.

Artiklit kommenteerinud Poola peaminister Donald Tusk ütles pühapäeval, et see ei üllata teda: "Uudis, et [Ungari peaministri Viktor] Orbáni inimesed teavitavad Moskvat EL-i Nõukogu kohtumistest üksikasjalikult, ei tohiks kellelegi üllatusena tulla," kirjutas Tusk sotsiaalmeedias. "Meil on selle kohta juba pikka aega kahtlused olnud".

The news that Orbán's people inform Moscow about EU Council meetings in every detail shouldn't come as a surprise to anyone. We've had our suspicions about that for a long time. That's one reason why I take the floor only when strictly necessary and say just as much as necessary. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2026

"See on üks põhjus, miks ma võtan sõna ainult siis, kui see on hädavajalik, ja ütlen just nii palju, kui vaja," lõpetas ta oma postituse X-is.

Ka Poola asepeaminister ja välisminister Radosław Sikorski avaldas oma arvamust, kirjutades Ungari ministri kohta: "See selgitaks paljut, Peter."

Laupäeval teatas Washington Post ka, et Venemaa välisluureteenistus töötas plaani kallal korraldada Orbáni vastu tapmiskatse, et suurendada tema võimalusi eelseisvatel parlamendivalimistel võita.

Viimaste arvamusküsitluste andmete kohaselt juhib opositsiooniline Tisza partei 48 protsendiga, edestades Orbáni juhitavat Fideszi parteid, mida toetab 39 protsenti valijatest.

Parlamendivalimised toimuvad Ungaris 12. aprillil.

Euroopa Liit hoiab ennast tagasi

Politicoga rääkinud viie Euroopa diplomaadi ja ametniku sõnul on EL küll mures ohu pärast, et Budapest lekitab tundlikku teavet Kremlile, kuid sellegipoolest ei hakata nendele süüdistustele praegu ametlikult reageerima, kuna see võib mõjutada Ungari valimiste tulemusi Orbanile kasulikus suunas.

"See õõnestab usaldust, koostööd ja Euroopa Liidu terviklikkust," ütles üks ​​diplomaat süüdistuste kohta. "See on taunitav olukord. Kui ta jääb pärast valimisi ametisse, siis ma arvan, et EL peab leidma viise, kuidas sellega muul viisil tegeleda."

Teine diplomaat hoiatas, et mida iganes EL ja selle juhid teevad, kasutab Orbán seda kampaanias enda kasuks. "Ma ei usu, et keegi on innukas tegema midagi, mis enne 12. aprilli õli tulle valaks," ütles ta.

Üks diplomaat juhtis tähelepanu sellele, et vaatamata laialdasele üksmeelele Venemaalt lähtuva ohu suhtes kajastatakse juhtide ja välisministrite arutelude sisu regulaarselt ajakirjanduses ja need toimuvad sageli piiranguteta formaadis, mis tähendaks, et juhid ei võta oma telefone jälgimisohu vähendamiseks nõupidamise ruumi kaasa. Kuid mulje, et EL-i ühe riigi valitsus teeb nii tihedat koostööd vaenuliku riigiga, on endiselt skandaalne, tõdes Politico.

"Asjaolu, et Ungari välisminister, [Venemaa välisministri] Sergei Lavrovi lähedane sõber, on venelastele praktiliselt minut-minuti haaval igalt EL-i kohtumiselt aru andnud, on täielik riigireetmine," ütles opositsioonilise Tisza partei liider Peter Magyar nädalavahetusel toimunud kampaaniaüritusel. "See mees on reetnud mitte ainult omaenda riigi, vaid ka Euroopa," lisas ta.

Süüdistused tulevad ajal, mil Orbáni mitmed välismaised toetajad on saabunud Budapesti, et aidata tal valimiste viimases etapis kampaaniat teha. Poola president Karol Nawrocki – Tuski poliitiline rivaal – osales esmaspäeval üritustel, samas kui enne valimisi peaks Ungarisse saabuma ka USA asepresident J. D. Vance.

Orbán keeldus reedel Euroopa Ülemkogul Ukrainale hädavajalikku 90 miljardi euro suurust laenu heaks kiitmast, mis tekitas kolleegide seas raevuka reaktsiooni.

"Poleks üllatav, kui see tõeks osutub," ütles viies EL-i diplomaat süüdistuste kohta. "Ungari on pikka aega olnud [Venemaa presidendi Vladimir] Putini liitlane EL-is ja jätkab Euroopa julgeoleku saboteerimist. Blokeeritud 90 miljardit eurot on lihtsalt selle mustri viimane näide."

Riigid on Ungari eemalhoidmiseks moodustanud väiksemaid gruppe

Üks anonüümseks jäänud Euroopa valitsusametnik ütles, et mure info jõudmise kohta Ungari kaudu otse Moskvasse oli põhjuseks, miks on Euroopa Liidus tekkinud sarnaselt mõtlevate liidrite väiksemad koostööformaadid, selle asemel et pidada kohtumisi kõigi 27 ELi liikmesriigiga.

"Üldiselt on vähem lojaalsed liikmesriigid peamine põhjus, miks suurem osa asjakohasest Euroopa diplomaatiast toimub nüüd väiksemates formaatides – E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8, JEF jne," ütles ametnik.

Numbrid viitavad Euroopa liidrite arvule rühmas. Weimari allianss hõlmab Prantsusmaad, Saksamaad ja Poolat. NB8 hõlmab kaheksat Põhjala ja Balti riiki. JEF tähistab kümne Põhja-Euroopa riigi ühist ekspeditsioonivägi.

Leedu endine välisminister Gabrielius Landsbergis, kes osales sageli EL-i välissuhete nõukogu kohtumistel, kus ka Szijjártó viibis, ütles Politicole, et teda hoiatati juba 2024. aastal, et Ungari võib Venemaale infot edastada ning et tema ja ta kolleegid piirasid tema kohalolekul jagatud infot.

Isegi enne NATO tippkohtumist Vilniuses 2023. aastal tegid saadikud ettepaneku Budapesti delegatsiooni tundlikest kõnelustest välja jätta, ütles Landsbergis.

"Et me räägiksime ainult ametlikult ja hiljem alustasime sisulisi läbirääkimisi tippkohtumise eesmärkide üle ilma Ungari osaluseta," ütles ta.

Järgmisel aastal olevat Bukaresti Üheksa riiki, alliansi idatiival asuvate riikide klubi, kaalunud väidetavalt isegi Ungari formaadist väljaviskamist, kuna Budapesti käitumise tõttu ei suudetud Ukraina toetamises kokku leppida.

Ungari eitab

Ungari välisminister reageeris artiklile postitusega X-is, nimetades Washington Posti teateid valedeks ja väites, et nende eesmärk oli toetada Ungari parlamendivalimiste eel opositsioonilist Tisza parteid.

"Nagu alati, valeuudised. Te räägite valesid, et toetada Tisza parteid sõjameelse nukuvalitsuse loomisel Ungaris," kirjutas Szijjártó.

Ungari Euroopa asjade minister János Bóka ütles Politicole, et nädalavahetusel avaldatud teated olid valeuudised, mis olid loodud meeleheitliku reaktsioonina Fideszi hoo sissesaamisele valimiskampaanias. "Kuid Ungari rahvas ei lase end petta," lisas ta.

Szijjártó süüdistas meediat vandenõuteooriate esitamises, mis on tema sõnul absurdsemad kui kõik varem nähtud.