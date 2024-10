Sõja 961. päev: Krimmi naftabaasis puhkes Ukraina rünnaku järel tulekahju

Oluline reedel, 11. oktoobril kell 19.55:

- Kuberner: Venemaa öised rünnakud tapsid Odessas neli inimest;

- Sõrskõi: Venemaa paigutas Kurski oblastisse ümber umbes 50 000 sõdurit;

- Zelenski esitas võiduplaani Itaalia peaministrile Melonile;

- Krimmis asuvas naftabaasis puhkes Ukraina rünnaku järel suur tulekahju;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1140 sõdurit.

Scholz: Berliini toetus Ukrainale ei vähene

Saksa kantsler Olaf Scholz ütles reedel kohtumisel Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõiga, et Berliini abi Kiievil kolmanda sõjatalve eel ei vähene.

Ta lisas, et rahu saab Ukrainasse tuua ainult rahvusvahelise õiguse alusel ja "me ei nõustu Venemaa dikteeritud rahuga".

Scholz teatas pressikonverentsil, et Saksamaa on saatnud Ukrainale 600 miljoni euro väärtuses abipaketi. See hõlmab õhutõrjesüsteemi IRIS-T, lahingumasinaid, tanke, haubitsaid ja droone, vahendas The Kyiv Independent.

Kuberner: Venemaa öised rünnakud tapsid Odessas neli inimest

Venemaa rünnakutes Ukraina lõunaosas asuvale Odessa oblastile hukkus neli inimest, sealhulgas teismeline tüdruk, ning haavata sai veel 10 inimest, teatas oblasti kuberner reedel.

Venemaa on rünnanud Ukraina rannikualal asuvat Odessa oblastit pidevalt terve täiemahulise sõja kestel, sihtides nii kaubalaevu kui viljahoidlaid sadamais. Kiievi sõnul on tegemist teadliku katsega hävitada Ukraina ekspordivõimekus.

"Vaenlane ründas Odessa oblastit ballistiliste rakettidega. Neli inimest sai surma, nende hulgas üks teismeline," kirjutas Odessa oblasti kuberner Oleh Kiper sotsiaalmeedias.

Kiperi sõnul hävis rünnakus kahekorruseline hoone, milles hukkusid 43-aastane naine, 22-aastane mees ja 16-aastane tüdruk.

"Veel üks naine suri haiglas saadud vigastustesse," ütles Kiper ja lisas, et 10 inimest sai haavata.

Rünnakupaigast edastatud videolõigust võis näha päästjaid, kes lambivalgel kandsid surnukehi hävinud hoone rusudest välja.

‼️UKRAINE WAR || FOUR KILLED, 10 WOUNDED IN RUSSIAN BALLISTIC MISSILE STRIKE ON ODESSA

Odessa's port infrastructure and what appears to be an industrial park were hit in a Russuan ballistic missile strike.

Four people were killed and 10 got injured in the attack. pic.twitter.com/kexbHh1tvC — Bloomberg Whistleblower (@bloombergblower) October 11, 2024

Vene vägi on viimastel nädalatel suurendanud rünnakuid Lõuna-Ukrainas, sealhulgas hävitatud või kahjustatud tsiviilaluseid Odessa oblasti erinevates sadamates.

Tulekahju naftabaasis Autor/allikas: X kuvatõmmis

Venemaa teatas veel kahe Ida-Ukraina küla vallutamisest

Venemaa teatas reedel Želanne Druhe ja Ostrivske küla vallutamisest Ida-Ukrainas.

Sõrskõi: Venemaa paigutas Kurski oblastisse ümber umbes 50 000 sõdurit

Venemaa paigutas Kurski oblastisse ümber umbes 50 000 sõdurit, mis nõrgendab tema positsiooni Ukraina rindel, ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi, vahendas Unian.

Ukraina rahvusringhääling teatas, et Sõrskõi sõnul on Venemaa teistelt rinnetelt sõdureid Kurskisse suunanud.

"See muidugi muutis meil kaitseoperatsioonide läbiviimise lihtsamaks," sõnas Sõrskõi.

Sõrskõi rõhutas, et Venemaa tegevus on toonud kaasa Vene vägede nõrgenemise teistes piirkondades, eriti Zaporižžja, Hersoni ja Kramatorski rindel.

Zelenski esitas võiduplaani Itaalia peaministrile Melonile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski esitas Itaalia peaministrile Giorgia Melonile Itaalia-visiidi käigus Ukraina võiduplaani.

"Eelkõige tahan teid tänada meie riigile antud julgeolekuabi eest – eeskätt õhutõrjesüsteemide eest, mis päästavad elusid meie linnades ja külades," ütles Zelenski Telegrami vahendusel.

Zelenski mainis ka, et arutas Itaalia peaministriga uue turvapaketi ettevalmistamist.

Zelenski esitles Ukraina võiduplaani ka Ühendkuningriigi peaministrile Keir Starmerile neljapäeval toimunud visiidil Londonisse.

Samuti tutvustas Zelenski viiepunktilist plaani USA presidendile Joe Bidenile septembri lõpus. Ta arutas seda ka presidendikandidaatide Donald Trumpi ja Kamala Harrisega ning kongressi liikmetega.

"Võiduplaani eesmärk on luua õiged tingimused sõja õiglaseks lõpetamiseks. See on sild teisele rahutippkohtumisele. Ukraina saab läbirääkimisi pidada ainult tugevalt positsioonilt," ütles Zelenski.

Krimmis asuvas naftabaasis puhkes Ukraina rünnaku järel suur tulekahju

Neljapäeva hilisõhtul puhkes Venemaa poolt okupeeritud Krimmis Feodossija piirkonnas asuvas naftabaasis kaks suurt tulekahju. Tegemist on Ukraina hiljutise droonirünnaku sihtmärgiga, vahendas kohalik meedia.

Telegrammikanali Crimean Wind teatel puhkes intensiivne tulekahju neljapäeval kohaliku aja järgi kella 21 paiku. Tuli oli nii suur, et see oli nähtav kõigist linnaosadest.

Kohalikud elanikud teatasid, et kell 23.10 puhkes teine ​​tulekahju, millega kaasnes plahvatuse heli.

Sotsiaalmeedias levivad videod tulekahjudest, kus on näha, et leegid ulatuvad mõnekümne meetri kõrgusele.

Another oil tank exploded in Russian-occupied Feodosia.



The fire has been ongoing for 4 days already and the occupants say that they can't extinguish the fire any more. They can only watch it, until the fire runs out of flammable material. pic.twitter.com/EIUyuDEmLw — (((Tendar))) (@Tendar) October 10, 2024

Esmaspäeval, 7. oktoobril andis Ukraina naftabaasile raketilöögi, mille tagajärjel on baas olnud leekides.

The Feodosia oil deposit has been burning for 4 days.

Yesterday evening, 2 more oil tanks erupted into flames, bringing the total number to 10 tanks pic.twitter.com/VLoatREFdX — NoHoldsBarred (@AussieSteve64) October 10, 2024

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1140 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 666 340 (võrdlus eelmise päevaga +1140);

- tankid 8953 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 17 800 (+35);

- suurtükisüsteemid 19 322 (+59);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1229 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 976 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+1);

- strateegilised ja taktikalised droonid 16 837 (+70);

- tiibraketid 2619 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 26 398 (+84);

- eritehnika 3396 (+10).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.