ERR Ukrainas: mõni inimene ootab evakueerumist viimase hetkeni

Venemaa väed edenevad Ida-Ukrainas ja see sunnib rindeäärsete piirkondade inimesi kodust lahkuma. Paljud aga ootavad lahkumisega viimase momendini ja on ka neid, keda on tulnud mitu korda evakueerida.

"Venelased võtavad aina sagedamini sihtmärgiks kiirabisid ja evakuatsiooniautosid. Alles üleeile matsime oma sõbra," rääkis vabatahtlik Denis.

Kohe pärast neid sõnu hakkas autos droonivastane seade piiksuma. "Hoidke kinni! Nüüd sõidame natuke kiiremini," sõnas Denis.

Denis viis "Aktuaalse kaamera" võttemeeskonna Kupjanski alla. Ta on üks paljudest vabatahtlikest, kes aitab inimestel sõja eest põgeneda. Esmaspäeval oli tema ja Nadežda ülesandeks evakueerida üks vanapaar rindeäärsest Moskovka külast. Evakueerimistaotluse sai Nadežda alles pühapäeval.

"Kui sõidame üle silla, siis peaks vasakut kätt olema kuused ja nende all peaks seisma heleroheline sõiduauto. Nad juba ootavad meid," rääkis Nadežda.

Valentina ei tahtnud oma mehega viimase hetkeni kodust lahkuda vaatamata pidevale pommitamisele ja oma tütre Olga manitsustele.

"Terve suvi, kolm-neli kuud palusime teda. Kaks päeva tagasi kukkus liugpomm minu maja kõrvale. Naabermajad hävisid ja inimesed said haavata. Siis me helistasimegi, et meid evakueeritaks. Täna hommikul tulin ema juurde ja ütlesin,

et kõik, me lahkume," rääkis Olga.

Koer Kusja pahandas oma perenaisega, et ta jätab ta maha. Naabrinaine on aga lubanud tema eest hoolitseda. Varsti peaks aga kõik, kes ei taha surma saada, sealt põgenema.

"Kindlasti peaks lahkuma. Olukord läheb iga päevaga hullemaks. Tööd ei ole, midagi siin ei ole, kõik lahkuvad," ütles Maksim.

"Minu tuttavatest pole keegi siia jäänud. Ma ei saa aru, mille peale need inimesed loodavad, kes siia jäänud on," lisas ta.

Vaenlane asub Moskovka külast umbes viie kilomeetri kaugusel. Sellepärast peab evakueerimismeeskond tegutsema kiiresti, sest taevas on droone täis.

Mitte keegi ei taha ju oma kodust lahkuda. Mõnda inimest tuleb evakueerida isegi mitu korda.

"Hiljuti pidime just samu inimesi teist korda evakueerima. Evakuatsioonitaotluses soovisid nad, et me võtaks kaasa nende kahese voodi, kaks madratsit, köögikapi,

kaks vaipa, külmiku ja pesumasina. Ma küsisin, et kuidas me peaksime selle kõik siit ära viima. Ta vastas: "See on teie probleem"," kirjeldas Nadežda.

"Ma olen ise ühte ja seda sama inimest kolm korda evakueerinud. Üks kord ta naasis hoidiste järele, teine kord kartulite järele. Aga meie riskime oma eluga. Iga kord, kui me välja sõidame, me ei tea, kas me jõuame koju tagasi. See on vedamise küsimus, kas su auto saab tabamuse või mitte," rääkis Denis.

Kui kahe 2022. aastal tungisid Vene väed Ukrainasse, liitus endine sõjaväelane Denis vabatahtlikult kaitseväega ning sõdis oma kodumaa eest üle aasta.

"Mind saadeti erru, kuna ma sain haavata. Ametlikult on mul invaliidsus kodumaa kaitsmise eest. Ma ei saa lihtsalt kodus istuda. Kui mu riik on ohus ja minu kodulinna pidevalt pommitatakse, siis ma ei saa lihtsalt kodus istuda," ütles ta.

"Vaadake kas või mind. Mu kodu hävitati. Võtsin oma kassid ja põgenesin selleks, et edasi elada. Ma räägin ka teistele, et elu on kõigest kallim," ütles Nadežda.