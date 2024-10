Sõja 964. päev: ISW: Vene suurpealetungi Donetski ja Zaporižžja piiril pole paista

Vene väed on jätkanud pealetungioperatsioone Donetski ja Zaporižžja oblasti piiril ning saavutanud seal ka mõningast taktikalist edu, kuid seni ei tundu see olevat osa suuremast rünnakust, öeldakse USA mõttekoja Sõjauuringute instituut (ISW) viimases analüüsis.

Oluline esmaspäeval, 14. oktoobril kell 19.34:

- ISW: Vene suurpealetungi Donetski ja Zaporižžja oblasti piiril pole paista;

- Ukraina sapöörid tegid nädalaga kahjutuks enam kui 2240 lõhkekeha;

- Ukraina luure teatas Vene kindralite vedamiseks mõeldud lennuki süütamisest;

- Möödunud öö oli 48 päeva jooksul esimene ilma Vene droonirünnakuteta;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1260 sõdurit.

Venemaa rünnaku tõttu hukkus Hersonis kaks inimest

Ukraina siseministeerium teatas, et Venemaa droonirünnaku tõttu hukkus Hersonis kaks naist. Ukraina vabastas Hersoni linna juba 2022. aasta novembris. Venemaa aga hakkas siis linna tsiviiltaristut pommitama.

ISW: Vene suurpealetungi Donetski ja Zaporižžja oblasti piiril pole paista

Vene väed on jätkanud pealetungioperatsioone Donetski ja Zaporižžja oblasti piiril ning saavutanud seal ka mõningast taktikalist edu, kuid seni ei tundu see olevat osa suuremast rünnakust, öeldakse USA mõttekoja Sõjauuringute instituut (ISW) viimases analüüsis.

ISW analüütikud märgivad oma ülevaates, et Vene väed on hiljuti jätkanud pealetungioperatsioone piki Donetski ja Zaporožje oblasti piiri ning saavutanud taktikalisi edusamme kohalikel rünnakutel, kuid see tegevus ei paista veel olevat osa Venemaa laiemast pealetungioperatsioonist Donetski oblasti lääneosas.

Eksperdid meenutavad, et oktoobri alguses aktiveerusid Vene väed rindel Zaporožje oblasti lääneosas Kamenski lähedal, kuid see tegevus on seni olnud piiratud ja toonud kaasa ainut väiksemaid taktikalisi edusamme.

Samas märgitakse ülevaates, et venelased võivad Lõuna-Ukraina rinde vähemaktiivsetes sektorites taas aktiivseks muutuda, et juhtida Ukraina tähelepanu kõrvale Venemaa prioriteetsetelt pealetungioperatsioonidelt Donetski oblastis, samuti Ukraina vägede kinnihoidmiseks Lõuna-Ukraina rindel ja mitte lasta nende ümberpaigutamist Donetski oblastisse.

"Siiski ei ole ISW registreerinud teateid selle kohta, et Vene väed viivad läbi märgatavalt ulatuslikke pealetungioperatsioone Donetski ja Zaporižžja oblasti piiril või koguvad vägesid ja relvastust tõhustatud pealetungitegevuseks, mis on võrreldav Venemaa ründeoperatsioonidega Ida-Ukrainas," seisis ISW pühapäevaõhtuses ülevaates.

Venemaa paigutas hoopis selleks, et vastata Ukraina sissetungile Kurski oblastisse, ümber oma väed, mis asusid varem Donetski ja Zaporižžja oblasti piiril ning mujal Lõuna-Ukrainas, lisas ISW.

Venemaa väitis, et riigi armee vallutas ühe väikese küla

Venemaa kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et Vene väed hõivasid Ukraina lõunaosas väikese küla, mille Ukraina mullusuvise pealetungi käigus vabastas.

EL kehtestas Iraanile Moskvale rakettide tarnimise eest sanktsioonid

Euroopa Liit kehtestas esmaspäeval seoses Teherani raketi- ja droonitarnetega Moskvale sanktsioonid 14 Iraani juriidilisele ja füüsilisele isikule.

EL-i välisministrid kiitsid heaks sanktsioonide kehtestamise muu hulgas lennufirmadele Iran Air, Saha Airlines ja Mahan Air, Iraani asekaitseministrile ja revolutsioonikaardi eliitväe Quds kõrgetele ametiisikutele.

Ukraina sapöörid tegid nädalaga kahjutuks enam kui 2240 lõhkekeha

Ukraina kaitseministeeriumi riikliku eritransporditeenistuse demineerimisüksuse sapöörid avastasid ja tegid möödunud nädalal kahjutuks enam kui 2240 lõhkekeha, teatas esmaspäeval meediakanal Ukrinform.

Kokku kontrollisid ja demineerisid sapöörid 3400 hektarit territooriumi.

Nädala jooksul leiti ja neutraliseeriti kõige rohkem ehk 1181 lõhkekeha Hersoni oblastis.

Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest on riikliku eritransporditeenistuse üksused leidnud ja kahjutuks teinud 199 520 lõhkekeha.

Ukrinformi andmetel kontrollisid sapöörid 2024. aasta septembris Ukrainas üle 30 500 hektari põllumajandusmaad ja puhastasid need miinidest, mis on 1,5 korda rohkem kui eelmisel kuul.

Aasta algupoolel allkirjastasid demineerimiskoalitsiooni osapooled Brüsselis Ramsteini formaadis 19. kohtumise raames kavatsuste protokolli.

Ukraina toetajate Ramsteini formaadis kontaktrühma kohtumisel võtsid Leedu ja Island üle koalitsiooni juhtimise, mille eesmärk on abistada Ukraina kaitseministeeriumi ja sõjaväge humanitaar- ja sõjalise demineerimise vallas, hankida miinitõrjeseadmeid ja koolitada neid kasutama.

Koalitsioonis osalevad riigid võivad vabalt valida oma abi olemuse ja mahu, olgu selleks siis lahingu- või humanitaardemineerimisabi või mõlemad. Koalitsiooniga liitumine ei takista riike toetamast Ukrainat kahe- või muul mitmepoolsel alusel.

Šveitsi firma LLC Global Clearance Solutions Ukraine teatas kuu alguses, et ühineb Kiievi oblasti demineerimisega. Vastava kokkuleppe allkirjastasid Kiievi oblasti sõjalise administratsiooni juht Ruslan Kravtšenko ja Šveitsi firma peadirektor Dmitri Salimonov.

Ukraina suurtükimeeskonna sõdurid puhkehetkel. Autor/allikas: SCANPIX / V Madiievskyi/UKRINFORM/SIPA

Ukraina luure teatas Vene kindralite vedamiseks mõeldud lennuki süütamisest

Ukraina sõjaväeluure (HUR) teatas Venemaal Orenburgi oblastis asuval sõjalennuväljal seisnud reisilennuki Tu-134 süütamisest, mida kasutatakse Vene kaitseministeeriumi juhtkonna transpordiks.

Ööl vastu pühapäeva, 13. oktoobrit süüdati Orenburgi oblasti sõjaväelennuväljal Vene armee transpordilennuk Tu-134. Selliseid Nõukogude lennukeid kasutatakse eelkõige Venemaa kaitseministeeriumi juhtkonna transpordiks, teatas HUR esmaspäeval.

Selle kohaselt süttis Vene relvajõudude 117. sõjaväe transpordilennuväe polgule kuulunud lennuk lennuväljal Orenburg-2. HUR jagas kaadreid tulekahjust, võtmata juhtunu eest vastutust.

"Iga Ukraina rahva vastu suunatud kuritegu saab nõuetekohaselt karistada," lisas Ukraina sõjaväeluure.

Teadet vahendanud väljaanne The Kyiv Independent tunnistas, et ei ole saanud selle tõepärasust teistest allikatest kontrollida.

Ukrainas möödus öö esimest korda 48 päeva jooksul ilma Vene droonirünnakuteta

Vene väed ei lasknud ööl vastu esmaspäeva esimest korda 48 päeva jooksul Ukraina pihta ühtegi ründedrooni Shahed, teatas Ukraina õhuvägi.

Vahepeal õhuvägi ei kommenteerinud, mis võis venelaste sellise muudatuse põhjustada.

Oktoobri alguses ütles õhuväe pressiesindaja Juri Ihnat, et Venemaa okupatsiooniväed kasutavad üha enam määratlemata tüüpi droone, mida Ukraina elektroonilise sõjapidamise süsteemidega sageli kinni püüab ja mis kahju tekitamata maapinnale kukuvad.

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel ründasid Ukraina mereväe ja julgeolekuteenistuse võitlejad 9. oktoobril Jeiski linna lähedal asuvaid Venemaa ladusid. Sihtmärkideks olid Oktjabrskoje külas asuvad laod, mida peastaabi sõnul kasutati Shahedi droonide hoidmiseks. Seal hoiti väidetavalt umbes 400 ründedrooni. Pärast sihtmärgi tabamist täheldati laos plahvatust.

Samas oli september esimene kuu, mil Venemaa ründas iga päev Ukrainat kamikaze-droonidega. Kokku saatsid venelased kuu jooksul Ukraina pihta 1339 Shahed-tüüpi ründedrooni, millest 1107 tulistas Ukraina õhukaitse alla, osa võeti alla elektroonilised sõjapidamise seadmetega.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1260 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 670 190 (võrdlus eelmise päevaga +1260);

- tankid 8975 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 17 895 (+19);

- suurtükisüsteemid 19 421 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1231 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 978 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 17 009 (+17);

- tiibraketid 2619 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 26 622 (+38);

- eritehnika 3437 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.