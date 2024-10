Saksa luurejuht: võimalik sabotaaž põhjustas peaaegu lennuõnnetuse

Haldenwang ütles, et ainult õnneliku juhuse tõttu läks pakk põlema Leipzigis maapinnal asuvas DHL-i logistikakeskuses, mitte õhus. Kas pakk pidi minema reisi-või transpordilennuki pardale, seda Haldenwang ei täpsustanud, vahendas Financial Times.

Haldenwang ütles Saksa parlamendikomisjonile, et kui pakk oleks lennu ajal läinud põlema, oleks see põhjustanud lennuõnnetuse.

Haldenwang ei toonud välja, kes võis selle teoga seotud olla. Saksa uudisteagentuur DPA teatas, et julgeolekuorganid lähtuvad eeldusest, et asjaga võis olla seotud Venemaa. Pole selge, kellele pakk saadeti.

Haldenwang ja teised Saksa luurejuhid hoiatasid veel Vene agentide agressiivse käitumise järsu tõusu eest.

"Me jälgime Vene luureteenistuste agressiivset käitumist. Moskva seab ohtu inimeste elud. See mõjutab kõiki meie vaba ühiskonna valdkondi," ütles Haldenwang.

Saksa välisluureteenistuse (BND) juht Bruno Kahl hoiatas samuti Vene tegevuse eest. Kahli sõnul testib Putin tõenäoliselt "lääne punaseid jooni".

Saksamaa sõjaväe vastuluureteenistuse juht Martina Rosenberg muretseb, et välisriikide luureteenistused üritavad luurata riigi relvajõudude järele. Tema sõnul on üritatud koguda informatsiooni Ukraina jaoks mõeldud Saksa relvatarnete kohta.

Saksa luurejuhtide jutt on kooskõlas teiste läänes asuvate luureagentuuride poolt tehtud hoiatustega. Briti vastuluureagentuuri MI5 peadirektor Ken McCallum ütles hiljuti, et riigis toimuvate tapmiskatsete sagenemise taga on Venemaa ja Iraan, mis värbavad kurjategijaid musta tööd tegema.