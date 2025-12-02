X!

Poola leht: rünnakuid Euroopas korraldab otse Putinile alluv GRU eriüksus

Välismaa
Poola raudtee turvateenistuse ja riigi relvajõudude liikmed Varssavi raudteel patrullimas.
Poola raudtee turvateenistuse ja riigi relvajõudude liikmed Varssavi raudteel patrullimas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / WOJTEK RADWANSKI
Välismaa

Euroopas toimunud mitme sabotaažijuhtumi, sealhulgas Poola raudteel korraldatud plahvatuse taga on Vene sõjaväeluure (GRU) eriüksus Senež, mis on Venemaa režiimijuhi Vladimir Putini otsealluvuses, kirjutas Poola väljaanne Gazeta Wyborcza.

Novembrikuu plahvatuste uurimine Varssavi-Lublini raudteeliinil on viinud isikute tuvastamiseni, keda on juba seostatud muude sabotaažijuhtumitega Euroopas nagu näiteks DHL-i pakkide plahvatused ja Rheinmetalli juhi tapmiskatse, selgub Gazeta Wyborczas esmaspäeval avaldatud artiklist, mida vahendas Ukraina väljaanne Dialog.ua.

Raudteesabotaaži korraldamises kahtlustatakse Ukraina kodanikku Jevgeni Ivanovi, kelle aga värbas eriüksus Senež. Ivanov üritas ka 2024. aastal Lvivis droonitehast õhku lasta.

Arvatakse, et Ivanovi agendijuht on Seneži liige Juri Sizov. Senež kuulub Vene kindralstaabi luure peavalitsuse (GRU) eriosakonda, mis USA väljaande The Wall Street Journal (WSJ) andmetel on spetsialiseerunud sabotaažile ja operatsioonidele välismaal.

Poola leht märkis, et Sizovi nimi kerkis esile pärast seda, kui Ukraina luureteenistusel õnnestus ära hoida plahvatus Lvivi sõjaväeobjektil. Ivanovi kaudu värvatud agent nõustus Ukraina luureteenistusega koostööd tegema ja esitas Sizovile aruande väidetava tulekahju kohta tehases.

Pärast seda sai ta 40 000 dollarit ja uue ülesande: korraldada terrorirünnakuid Prantsuse hüpermarketite keti Leroy Merlin kauplustele Kiievis. Need rünnakud ebaõnnestusid, kuid juhised ja sideskeem ise kinnitasid mitmetasandilise võrgustiku olemasolu, mis tegutses Venemaa luureteenistuste otseste korralduste alusel.

WSJ andmetel koordineeris Sizov veel vähemalt ühte operatsiooni – kaubanduskeskuse süütamist Varssavis.

Pärast mitmeid katseid, mis hõlmasid erinevaid rünnakuid tsiviilinfrastruktuuri vastu, kehtestas Euroopa Liit Sizovi vastu eraisiku sanktsioonid. Euroopa Liidu Nõukogu otsuses on öeldud, et ta teenib sõjaväeüksuses 92154 ja värbas Kiievi hüpermarketi rünnaku toimepanijaid. Dokumendis rõhutatakse, et Sizov andis sabotaaži ettevalmistavatele agentidele isiklikult käsu.

Poola uurijad väidavad, et novembris saabusid Ivanov ja endine Ukraina prokuratuuri töötaja Aleksandr Kononov Poolasse, kus nad paigutasid Varssavi ja Lublini vahelisele liinile lõhkeseadeldise. Selle raudteelõigu kaudu liigub suur osa Ukrainale saadetavast abist.

Uurimine tuvastas, et kurjategijad kavatsesid rongi rööbastelt mahaminekut filmida ja selle oma missiooni tõestusena edastada. Pärast detonatsiooni lahkusid kahtlusalused Poolast Valgevenesse.

Gazeta Wyborcza allikas, kes on uurimisega tuttav, teatas, et Sizovi osalemist Poola operatsioonis hinnatakse praegu. Kui seos kinnitust leiab, on plahvatused otseselt seotud Seneži keskusega.

Endine Poola luureohvitser Maciej Korowai rääkis lehele, et tema hinnangul annab Senež otse aru Putinile ja teda kasutatakse poliitilise tööriistana. Eelmisel nädalal andis Varssavi kohus välja korralduse Ivanovi ja Kononovi vahistamiseks tagaselja.

Poola võimud liigitasid raudteeplahvatuse Venemaa sabotaažiaktiks, nagu Poola peaminister Donald Tusk 18. novembril teatas. Valitsus otsustas vastuseks sellele sulgeda Venemaa konsulaadi Gdańskis.

GRU eriülesannete osakond, kuhu kuulub ka Senež, loodi 2023. aastal vastuseks lääneriikide toetusele Ukrainale. Selle operatsioonid viisid plahvatusteni DHL-i ladudes Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Varssavi lähedal, samuti Rheinmetalli tegevjuhi Armin Pappergeri tapmiskatseni.

Euroopa luureagentuurid usuvad, et Vene sabotöörid püüavad destabiliseerida relvatarneid Ukrainasse ja hirmutada Kiievi partnereid, et need loobuksid Ukraina toetamisest.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:44

Kullamäe: ei suutnud hambad ristis ära kannatada

09:40

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Jašin ja Kase

09:25

Raadiouudised (02.12.2025 09:00:00)

09:21

Andre Hanimägi: õigusabi robotiseerimine seab abivajajate kaitse ohtu

09:18

Otse kell 14: Tallinna volikogu uue koosseisu esimene istung

09:17

Drell: kaitsega läksime täiesti alt

09:10

Kontserdiarvustus | Swans. Musta luige valguses

09:04

Poola leht: rünnakuid Euroopas korraldab otse Putinile alluv GRU eriüksus

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

08:57

Jõesaar: peame neid asju lõpus paremini lahendama

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.12

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

01.12

Venemaal nurjus mandritevahelise raketi katsetus

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole must-valget õigushinnangut

01.12

Tööplönn ja mahlamüts: vaata selle aasta uusi sõnu sõnaveebist

30.11

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

01.12

Tallinna uus võimuliit lubab tõsta toimetulekutoetusi Uuendatud

01.12

Riigikogulaste visiit Uus-Meremaale ja Austraaliasse maksis 50 000 eurot

01.12

Sõja 1377. päev: Trump näeb Florida kõneluste järel rahuleppeks võimalust Uuendatud

01.12

Baltic Workboatsi kriminaalasi vajus osaliselt kokku

ilmateade

loe: sport

09:44

Kullamäe: ei suutnud hambad ristis ära kannatada

09:17

Drell: kaitsega läksime täiesti alt

08:57

Jõesaar: peame neid asju lõpus paremini lahendama

08:35

TÄNA OTSE | Östersundis MK-etapp jätkub naiste tavadistantsiga

loe: kultuur

09:10

Kontserdiarvustus | Swans. Musta luige valguses

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

08:20

Kulka vaidlustas halduskohtu otsuse toetusotsus üle vaadata

08:00

Keelesäuts. Isanaljast suhteämbrini

loe: eeter

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

01.12

ETV-s ja Jupiteris näeb Soome parima sarja tiitliga pärjatud "Konflikti"

01.12

Aarne Saluveer: mu ema oli karm melomaan

01.12

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

Raadiouudised

01.12

Päevakaja (01.12.2025 18:00:00)

01.12

Eesti saartalitlusvõime tagavad lähiaastatel Narva põlevkivijaamad

01.12

Ida-Viru kutsehariduskeskus viib erialad üle täielikult eestikeelsele õppele

01.12

Kaitseliit sai kätte reservväelaste fondi toel ostetud luure- ja vaatlusdroonid

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole selget õigushinnangut

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 15:00:00)

01.12

Holmi kvartalisse kerkib mitmekesine elu- ja ärikeskus

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 12:00:00)

01.12

Kristiine ristmiku kava selgub kevadel

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo