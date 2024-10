Galerii: kultuuritöötajate meeleavaldus kärpe vastu

Kultuuritöötajad ja loomeliitude esindajad kogunesid teisipäeval riigikogu hoone ette, et avaldada meelt valdkonna kärpe vastu.

Kultuuritöötajate hinnangul on kultuurivaldkonna kärbe ebaproportsionaalne, sest see moodustab kogukärpest 10,16 protsenti, samal ajal kultuuri osa eelarvest on vaid 1,77 protsenti.

Piketiga ühinesid oma toetuse avaldamiseks ka õpetajate esindajad.

Meeleavaldajate sõnul on piketi eesmärk kutsuda ka üles arutelule, kui suur peaks olema Eesti kultuurieelarve protsentuaalselt riigieelarvest, et tagada kultuuri säilimine ja areng.

Septembri lõpus avaldas teatrirahvas meelt kultuurivaldkonna kärpe ja kultuuritöötajate miinimumpalga külmutamise vastu.